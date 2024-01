Fußball | Regionalliga Lopes Cabral verlässt Erfurt in Richtung Köln Stand: 20.01.2024 19:15 Uhr

Der nächste Hochkaräter verlässt Rot-Weiß Erfurt. Nationalspieler Sidny Lopes Cabral wechselt aus der Blumenstadt zu Viktoria Köln in die 3. Liga.

Wie die Thüringer am Samstagabend (20. Januar) bekannt gegeben haben, wechselt der 21-Jährige, der vor Kurzem für die Kap Verden sein Nationalmannschaftsdebüt gab, ins Rheinland. Über die Modalitäten haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Von Schweden über Erfurt in die 3. Liga

Vor knapp zwei Jahren kam Lopes Cabral von der U21 des schwedischen Topklubs Helsingborg in die Blumenstadt. In 52 Partien brachte er es auf 13 Torbeteiligungen. In der laufenden Saison lief der Kapverder, der auch die niederländische Staatsbürgerschaft besitzt, 15 Mal für Erfurt auf, zehn mal spielte er über die komplette Distanz. Jetzt geht es für ihn zum Drittliga-Zwöflten, der wegen des Wintereinbruchs am Wochenende spielfrei hatte. Nach den Abgängen von Samuel Biek, den es in die USA zog, und Maximilian Pronichev, der bei Ligakonkurrent Energie Cottbus untergekommen ist, ist Lopes Cabral der dritte namhafte Spieler, der den Sechsten der Regionalliga in diesem Winter verlässt.

jar/pm