Fußball | International Red Bull steigt bei Leeds United ein Stand: 30.05.2024 13:48 Uhr

Die Fußballsparte von Red Bull hat sich einen fünften Klub geangelt. Mit dem Einstieg beim 2023 in die englische 2. Liga abgestiegenen Traditionsverein Leeds United wird der österreichische Brause- und Sportentertainmentkonzern erstmals auf der Insel tätig.

Der Getränkehersteller Red Bull steigt beim englischen Zweitligisten Leeds United ein. Wie der Verein am Donnerstag (30. Mai) bekannt gab, beinhaltet die "mehrjährige Vereinbarung" auch eine Minderheitsbeteiligung. Ab der kommenden Saison soll zudem das Logo des Konzerns auf der Vorderseite der Trikots der ersten Männer- und Frauenmannschaft erscheinen. Laut Mitteilung bleiben Name und Logo des Vereins unverändert.

Kapitän Ethan Ampadu, eins bei RB Leipzig unter Vertrag, und Trainer Daniel Farke nach dem verlorenen Playoff-Finale am vergangenen Wochenende in Wembley.

"Ein historischer Meilenstein"

"Ich bin begeistert, dass Red Bull sich uns anschließt, um eine glänzende Zukunft für Leeds United aufzubauen und unseren tiefen Respekt für diesen wirklich besonderen Verein teilt", sagte Paraag Marathe, Vorsitzender von Leeds United über die Zusammenarbeit mit dem Konzern, der im Fußball bereits bei RB Leipzig, den New York Red Bulls, Red Bull Bragantino und RB Salzburg involviert ist. Der Einstieg, sei "ein historischer Meilenstein, der den Verein weiter befähigen wird, sein volles Wettbewerbspotenzial auszuschöpfen".

Leeds verpasst Wiederaufstieg knapp

"Das Ziel, Leeds United zurück in die Premier League zu bringen und sich in der besten Fußballliga der Welt zu etablieren, passt sehr gut zu Red Bull. Wir freuen uns auf die Partnerschaft und blicken optimistisch und voller Energie in die Zukunft", sagte Oliver Mintzlaff, früherer Geschäftsführer des Bundesligisten RB Leipzig und heutiger Red Bull CEO Corporate Projects and Investments. In der vergangenen Woche hatte Leeds mit dem deutschen Teammanager Daniel Farke den Wiederaufstieg in die Premier League verpasst. Der Traditionsklub verlor das Play-off-Finale gegen den FC Southampton im Wembley-Stadion mit 0:1.

Jesse Marsch war im Februar 2023 bei Leeds United entlassen worden.

Leeds war 2023 letztmals aus der Premier League abgestiegen. Bis zum 22. Spieltag jener Saison stand der vorherige RB-Trainer Jesse Marsch bei den Peacocks an der Seitenlinie, war nach der Niederlage in Nottingham Anfang Februar aber vorzeitig entlassen worden. Marsch hatte erst vor gut zwei Wochen das Amt des Nationaltrainers von Kanada übernommen.

sid/SpiO