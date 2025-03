Fußball | Regionalliga Lok Leipzig will im Fernduell um den Staffelsieg die Distanz wahren Stand: 30.03.2025 08:52 Uhr

Crunchtime in der Regionalliga Nordost! Es geht in die entscheidende Phase und um die Frage: Bringt Spitzenreiter Lok Leipzig seinen Vorsprung ins Ziel? SPORT IM OSTEN ist live beim Duell gegen Meuselwitz dabei.

Spitzenreiter Lok Leipzig geht nach dem 2:0-Sieg des HFC gegen Zwickau mit vier Punkten Vorsprung auf den ärgsten Verfolger in die heiße Saisonphase. Für den Ligaprimus geht es vor heimischer Kulisse gegen Thüringenpokalfinalist Meuselwitz.

Meuselwitz kommt mit Selbstvertrauen zu Lok Leipzig

Am Sonntagmittag (13:00 Uhr live im Stream und Ticker) empfangen die Probstheidaer die Zipsendorfer. Von der Papierform her eine klare Sache für die Platzherren. Allerdings schwebt der ZFC nach dem Einzug ins Pokalfinale in Thüringen auf Wolke sieben und kommt mit ganz viel Selbstvertrauen.

Lok schien zuletzt auf der Zielgeraden weiche Knie zu bekommen, verlor in der Liga von den letzten drei Spielen zwei (Babelsberg und Zwickau) und hatte Glück, dass Jäger HFC nicht noch näher herangerückt ist. Loks Mittelfeldmotor Farid Abderrahmane saß beim 2:2 der Hallenser in Eilenburg am Dienstag auf der Tribüne, freute sich über die Punktteilung, wollte von einer Vorentscheidung im Titelkampf aber nichts wissen. "Es sind trotzdem noch schwierige Spiele für uns", so Loks Vize-Kapitän. Besonders, weil der HFC am Samstag seine Hausaufgaben gegen den FSV erledigt hat und bis auf vier Zähler an die Spitze herangerückt ist.

Der 27. Spieltag im Überblick

Freitag, 19 Uhr



FC Eilenburg - SV Babelsberg 3:2

FC Viktoria Berlin - FC Carl Zeiss Jena 4:2

FSV Luckenwalde - Hertha BSC II 1:0

Samstag, 13 Uhr



Chemnitzer FC - Greifswalder FC 2:2

FC Rot-Weiß Erfurt - BFC Dynamo 4:1

Samstag, 16 Uhr



Hallescher FC - FSV Zwickau 2:0

Sonntag, 13 Uhr



VFC Plauen - Hertha Zehlendorf (Liveticker)

VSG Altglienicke - BSG Chemie Leipzig (Liveticker)

1. FC Lok Leipzig - ZFC Meuselwitz (Livestream)

SpiO