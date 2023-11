Fußball | Regionalliga Lok Leipzig verspielt Führung gegen Energie Cottbus Stand: 11.11.2023 18:16 Uhr

Der 1. FC Lok Leipzig und Energie Cottbus haben sich in einem packenden Duell remis getrennt. Für die Sachsen war es trotz des 130-jährigen Vereinsjubiläum ein bitterer Nachmittag, da eine 2:0-Führung verspielt wurde.

Lok schockt Cottbus

Der Tabellenführer begann engagiert und bemühte sich, die Gastgeber unter Druck zu setzen. Die erste gute Chance hatten aber die Leipziger durch Osman Atilgan, der in der 10. Minute nach einer Flanke von Luca Sirch mit einem Kopfball an Keeper Alexander Sebald scheiterte.

Osman Atilgan scheitert mit einem Flugkopfball an Alexander Sebald.

Sirch lässt Leipzig jubeln

In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, wobei weitere Tor-Annäherungen erstmal ausblieben. In der 31. Minute schlugen die Gastgeber aber eiskalt zu, als Sirch nach einer flachen Eingabe von Mert Hikmet Arslan am langen Pfosten nur noch einschieben musste.

Lukas Sirch trifft zum 1:0 für Lok.

Zwei Minuten später hatte Sirch die Großchance auf 2:0 zu erhöhen, als er erneut am langen Pfosten abzog allerdings im glänzend reagierenden Sebald seinen Meister fand. In der 34. Minute gab es die nächste dicke Gelegenheit für Lok durch Atilgan, der nach einer Ecke mit einem Schuss aus zentraler Position ebenfalls an Sebald scheiterte. Von Cottbus gab es dagegen in der Offensive nichts zu sehen. Somit ging es mit der verdienten Leipziger Führung in die Pause.

Atilgan erhöht für Lok - Thiele erlöst Cottbus

Nach dem Wechsel erwischte Lok einen Blitzstart: Einen Freistoß von Sirch konnte Sebald nicht festhalten, was Atilgan per Abstauber mit dem 2:0 bestrafte (48.). Im Anschluss hatte Ziane zwei weitere gute Gelegenheiten (50./58), doch der Leipziger scheiterte am Energie-Schlussmann. Mit zunehmender Spieldauer wurde Cottbus immer stärker und erarbeite sich einige gute Gelegenheiten. Die Bemühungen wurden schließlich in der 80. Minute mit dem Anschluss belohnt, als Timmy Thiele die Kugel aus dem Stand von der Strafraumgrenze in die Maschen setzte. In einer dramatischen Schlussphase warfen die Lausitzer nochmals alles nach vorn. In der 90. Minute war es dann erneut Thiele, der einen abgeblockten Schuss aus fünf Metern zum 2:2 einschob. Obwohl die Gäste danach weiter anliefen, blieb es am Ende beim leistungsgerechten Remis.



Stimmen zum Spiel

