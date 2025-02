Fußball | Regionalliga Lok Leipzig holt Offensivmann Dorian Cevis Stand: 01.02.2025 10:34 Uhr

Der Spitzenreiter der Regionalliga Nordost hat kurz vor dem Transferende einen Offensivmann verpflichtet. Dorian Cevis war bereits mit im Trainingslager in der Türkei und überzeugte die Verantwortlichen.

Bevor es für den 1. FC Lok Leipzig am Sonntag in Eilenburg (13 Uhr im Liveticker) wieder ernst wird, hat der Regionalliga-Spitzenreiter noch einen frischen Stürmer geholt. Wie der Verein am Samstag (01. Februar) mitteilte, kommt Dorian Cevis zu den Probstheidaern. Der 23-Jährige erhielt einen Vertrag bis zum Sommer 2025.

Cevis überzeugte im Trainingslager

Der gebürtige Stuttgarter spielte im Nachwuchs für die Stuttgarter Kickers und den FC Augsburg. Dabei brachte er es mit der zweiten Mannschaft des FCA auf insgesamt 64 Regionalliga-Spiele. Zuletzt kickte Cevis in der dritten kroatischen Liga. Der Offensivmann war bereits beim einwöchigen Trainingslager in der Türkei. "Dorian hat bereits im Trainingslager und auch in den Testspielen überzeugt. Er hat sich super in die Mannschaft integriert", lobte Sportdirektor Toni Wachsmuth, der sich freut, auf der zentralen offensiven Position eine weitere Option zu haben.

Der Spieler selbst will die Chance nutzen, bei einem Verein mit "einer stolzen Geschichte und einer leidenschaftlichen Fangemeinde" zu spielen. "Die Mannschaft hat großes Potenzial und ich freue mich auf die kommende Zeit. Ich bin bereit, mein Bestes zu geben, um gemeinsam mit meinen Teamkollegen Erfolge zu feiern und die Erwartungen der Fans zu erfüllen."

Dritter Winter-Neuzugang bei Lok Leipzig

Cevis ist der dritte Winterneuzugang bei den Leipzigern. Zuvor waren bereits Abwehrmann Max-Peter Klump – ebenfalls Vertrag bis Saisonende - und Angreifer Malik McLemore (bis 2026) verpflichtet worden. Aktuell steht Lok in der Tabelle sechs Punkte vor Verfolger und Drittligaabsteiger Hallescher FC.

