Fußball | Regionalliga Lok Leipzig holt Abräumer Jan Löhmannsröben Stand: 30.01.2024 12:44 Uhr

Der 1. FC Lok Leipzig begrüßt einen alten Bekannten im Fußball-Osten: Mentalitätsspieler Jan Löhmannsröben läuft künftig für das Team von Almedin Civa auf.

Fußball-Regionalligist 1. FC Lok Leipzig hat auf die bisher mäßige Saison reagiert und Routinier Jan Löhmannsröben an Land gezogen. Das gab der Tabellenfünfzehnte am Dienstag (30. Januar) bekannt.

Vertrag bis Juni 2024

Der 32-jährige Defensiv-Allrounder wechselt vom griechischen Zweitligisten Eolikos Mytilinis in die Messestadt und unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende. Für die Griechen bestritt er acht von 16 möglichen Partien in dieser Saison. Er spielte mehr als 220 Mal in der 3. Liga und bei Zweitligist FC Hansa Rostock. Der 1,86 Meter große Innenverteidiger sei bekannt für seine kämpferische Spielweise und soll Lok zusätzliche Stabilität in der Defensive verleihen. Jan Löhmannsröben gelte als absoluter Mentalitätsfußballer, der mit seiner Erfahrung und Führungsqualitäten eine wertvolle Ergänzung für die Mannschaft darstellen werde. In über 400 Partien konnte er 34 Tore erzielen.

Zuvor auch in Zwickau, Halle, Jena und Magdeburg

Sportdirektor und Cheftrainer Almedin Civa freut sich sehr über den Neuen: "Mit Jan haben wir für unsere Abwehr eine Verstärkung gefunden, die sofort helfen kann und auch die entsprechende Erfahrung hat. Jans sportliche Qualität und sein Werdegang kenne ich seit Jahren. Mir war es persönlich wichtig, dass ich ihn selbst kennenlerne und wir beide im persönlichen Gespräch das Gefühl hatten, dass es auf beiden Seiten passt." Löhmannsröben, der auch schon beim Halleschen FC, dem FSV Zwickau, dem FC Carl Zeiss Jena und dem 1. FC Magdeburg aktiv war, sagte: "Ich werde alles geben, um gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen erfolgreich zu sein. Auf eine gute Zeit und ab heute dann Volldampf."

