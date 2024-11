Fußball | Regionalliga Lok-Fabelserie gerissen – Chemnitzer FC lässt Regionalliga-Konkurrenz aufatmen Stand: 08.11.2024 21:37 Uhr

Der Chemnitzer FC hat der Fabelserie des 1. FC Lok Leipzig ein Ende bereitet. Das Duda-Team zwang den bis dato ungeschlagenen Regionalliga-Spitzenreiter in einem kuriosen XXL-Match in die Knie.

Am 15. Spieltag hat es nun auch den 1. FC Lok Leipzig erwischt. Das Team von Cheftrainer Jochen Seitz musste sich dem Chemnitzer FC daheim mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Es war die erste Pflichtspielniederlage der Blau-Gelben in dieser Saison überhaupt. Vor 5.792 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion ebnete Jongmin Seo den Gästen per Doppeltunnel im Strafraumgewühl den Weg (36.).

Die spielerisch zwar überschaubare, aber dafür umso härter umkämpfte Partie geriet dann im zweiten Durchgang zum Marathonmatch. Weil Schiedsrichter Rasmus Jessen vorzeitig verletzt passen musste (55.), ging es erst nach 25-minütiger Spielunterbrechung unter Leitung seines Assistenten Toni Bauer und dem 18-Jährigen Jordi Gartner an der Linie weiter. Gartner war an diesem Abend eigentlich im Stadionsicherheitsdienst eingesetzt. Herbstmeister Lok verzweifelte auch in der Folge an den bestens verteidigenden Chemnitzern, für die Joker Jannick Wolter mit dem Schlusspfiff (90.+7) das i-Tüpfelchen setzte.

Ausführlicher Bericht folgt