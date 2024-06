Volleyball | Bundesliga Lettische Nationalspielerin Levinska verstärkt den Dresdner SC Stand: 13.06.2024 15:46 Uhr

Marta Levinska wird in der kommenden Saison für die DSC-Volleyballerinnen auf Punktejagd gehen. Die 23-Jährige bringt viel internationale Erfahrung mit, spielte zuletzt in der türkischen Liga.

Nach der slowenischen Nationalspielerin Eva Zatkovic hat Volleyball-Bundesligist eine zweite starke Diagonalangreiferin verpflichtet. Wie der Verein am Donnerstag (13. Juni 2024) erklärte, unterschrieb Marta Levinska einen Vertrag bis Sommer 2025. Die lettische Nationalspielerin wechselt aus der türkischen Liga in die Landeshauptstadt. Die 23-Jährige hat in ihrer bisherigen Karriere bereits in Riga, Arizona und der Türkei gespielt.

DSC-Coach Waibl: "Sie hat großes Entwicklungspotential"

DSC-Cheftrainer Alexander Waibl freut sich auf die Neue, die trotz ihres jungen Alters bereits viel internationale Erfahrung mitbringe. "Marta war im College eine sehr dominante Diagonalangreiferin, die mit ihrer linken Hand viel zum Erfolg ihrer Teams beigetragen hat. Ich war von Anfang an überzeugt von ihren Fähigkeiten und bin mir sicher, dass sie ein großes Entwicklungspotenzial hat. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und bin gespannt, wie schnell sie sich an die Bundesliga anpassen wird."

Trainer Alexander Waibl, ist von den Fähigkeiten des Neuzugangs überzeugt.

Levinska freut sich auf "fantastische Atmosphäre"

Levinska, die die erste lettische Spielerin in der Vereinsgeschichte des Dresdner SC ist, ist sehr gespannt darauf, "dieses neue Kapitel mit dem Dresdner SC zu beginnen". Weiter erklärte sie: "Es wird eine großartige Gelegenheit sein, sowohl als Volleyballspieler als auch als Person zu wachsen. Ich kann es kaum erwarten, die fantastische Atmosphäre in der Arena zu erleben und ein Teil von diesem historischen Club zu werden."

