Fußball | 2. Bundesliga Leihe verlängert – Teixeira bleibt weiteres Jahr beim 1. FC Magdeburg Stand: 24.06.2024 18:29 Uhr

Zunächst von einer Verletzung zurückgeworfen hat sich Bryan Teixeira in der vergangenen Rückrunde zum Stammspieler beim 1. FC Magdeburg gemausert. Nun ist klar: Er bleibt ein weiteres Jahr an der Elbe.

Bryan Teixeira wird auch in der kommenden Zweitliga-Saison das Trikot des 1. FC Magdeburg tragen. Das hat der Verein am Montag (24. Juni 2024) bekanntgegeben. Der 23 Jahre alte Angreifer wird bis zum Ende der Spielzeit vom österreichischen Meister Sturm Graz ausgeliehen.

FCM-Trainer Titz lobt Teixeiras Schnelligkeit und Variabilität

Hinter Teixeira liegt ein halbes Jahr mit Höhen und Tiefen. Der Nationalspieler von Kap Verde kam im Januar per Leihe zum FCM, verletzte sich kurz darauf am Sprunggelenk und fiel deshalb mehrere Wochen aus. Nach drei Kurzeinsätzen gegen Karlsruhe, Hannover und Elversberg gehörte er dauerhaft zum Stammpersonal. "Zum Ende der Saison hat er mit seiner Schnelligkeit und Variabilität in der Offensivreihe gute Leistungen gezeigt", sagte FCM-Trainer Christian Titz in einer Vereinsmitteilung.

Bryan Teixeira (Mitte) mit FCM-Sportchef Otmar Schork (rechts) und FCM-Cheftrainer Christian Titz

Zwei Tore in Neun Einsätzen erzielte Teixeira in der vergangenen Spielzeit, genug um die Verantwortlichen im Verein von seinen Qualitäten zu überzeugen. "Wir freuen uns sehr, dass Bryan bei uns bleibt. Er hat in der vergangenen Rückrunde bewiesen, dass er für uns ein belebendes Element im Offensivbereich sein kann", wird Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des FCM in der Vereinsmitteilung zitiert.

Verein sichert sich offenbar Kaufoption

Zu einer möglichen Kaufoption machte der FCM keine Angaben. Dass sich der Verein ebendiese gesichert hat, berichtet Transfermarkt.de. Wie hoch die vermeintliche Klausel liegt, geht aus dem Bericht aber nicht hervor. Bei Sturm Graz hat Teixeira noch einen gültigen Vertrag bis Juni 2026.

spio/pm