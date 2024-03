Eishockey | DEL2 Lausitzer Füchse verlieren Schlagabtausch gegen Spitzenreiter Kassel Stand: 03.03.2024 21:16 Uhr

Die Lausitzer Füchse haben zum Abschluss der DEL2-Hauptrunde einen Überraschungserfolg gegen Tabellenführer Kassel Huskies nur knapp verpasst. Nun trifft Weißwasser in den Pre-Playoffs auf den EC Bad Nauheim.

Die Lausitzer Füchse haben am letzten Hauptrunden-Spieltag in der DEL2 einen Überraschungserfolg nur knapp verpasst. Die Mannschaft aus Weißwasser unterlag am Sonntag dem Spitzenreiter Kassel Huskies nach einem offenen Schlagabtausch mit 4:5 (2:1, 2:2, 0:1/0:1) nach Overtime. Damit steht Weißwasser nach Abschluss der Hauptrunde auf dem achten Platz und trifft in den Pre-Playoffs auf den Tabellenneunten EC Bad Nauheim.

Füchse und Huskies liefern sich offenen Schlagabtausch

Die Gastgeber legten vor 2.801 Zuschauern munter los und gingen bereits in der 3. Minute durch Matej Leden in Führung. Zwar kamen die Huskies durch Tristan Keck zum schnellen Ausgleich (6.), doch Lukas Valasek brachte die Sachsen in einer turbulenten Anfangsphase erneut in Front (7.). Zu Beginn des zweiten Drittels glich Rayan Bettahar wieder aus (22.).

Die Partie blieb abwechslungsreich, es ging weiter hin und her: Ville Järveläinen traf zum 3:2 für die Füchse (25.), Joel Lowry egalisierte (35.). Dann war es wieder Järveläinen, der auf 4:3 stellte (37.). Im Schlussdrittel rettete Jake Weidner für Kassel die Overtime (59.) - in der Yannik Valenti schließlich das entscheidende Tor zum 4:5 gelang.

Eispiraten in den Playoffs, Eislöwen müssen in die Playdowns

Das ebenfalls auf den letzten Spieltag terminierte mitteldeutsche Derby zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Dresdner Eislöwen hatte bereits am 16. Februar stattgefunden (7:3). Somit hatten die beiden anderen sächsischen Mannschaften am Sonntag spielfrei. Die Eispiraten waren bereits im Vorfeld für die Playoffs qualifiziert, die Eislöwen müssen hingegen in die Playdowns.

---

red