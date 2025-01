Weltcup in Les Rousses Langläuferin Hennig betritt Neuland Stand: 16.01.2025 14:06 Uhr

Sie ist wieder fit, hat gut trainiert und kehrt in den Weltcup zurück: Deutschlands Top-Langläuferin Katharina Hennig ist bei den Rennen in Les Rousses dabei. Zum ersten Mal überhaupt.

Katharina Hennig ist ein "alter Langlauf-Hase", doch die Weltcup-Strecke im französischen Les Rousses kennt die 28-jährige Oberwiesenthalerin bisher nur aus dem Fernsehen.

Dort sind eigentlich alle Sportler mehr oder weniger hochgewandert, weil es zu steil war. Katharina Hennig über die Strecken in Les Rousses |

Als der Standort vor zwei Jahren schon mal im Weltcup-Kalender stand, fehlte Hennig krank. "Ich habe es damals im Fernsehen verfolgt und kann mich noch gut an den Anstieg im Schanzenauslauf erinnern. Dort sind eigentlich alle Sportler mehr oder weniger hochgewandert, weil es zu steil war. Das war meiner Meinung nach nicht so eine gute Werbung für den Langlaufsport. Aber die anderen haben von der tollen Stimmung erzählt – darauf freue ich mich", sagte sie kurz vor der Abreise nach Frankreich.

Hennig: Tour-de-Ski-Verzicht war richtig

Bei den Rennen im Osten des Landes stehen für Hennig, Victoria Carl und Co. ein Freistil-Rennen über 10 Kilometer, sowie Klassik-Sprints und der 20-Kilometer-Massenstart in der klassischen Technik auf dem Programm.

Top-Zeiten und Top-Platzierungen scheinen für die Sächsin noch nicht möglich. Sie hatte durch eine Erkältung um Weihnachten gut eineinhalb Wochen Trainingsausfall und sagte deshalb auch die Tour de Ski ab. "Es war definitiv die richtige Entscheidung, bei der Tour de Ski nicht anzutreten. Jetzt geht es mir gesundheitlich wieder gut."

Die Richtung stimmt

Hennig ist seit zwei Wochen wieder im intensiven Training und freue sich jetzt drauf, über den Wettkampf-Rhythmus in Form zu laufen. Sie habe die Zeit genutzt, um erstmal wieder Grundlagentraining zu machen und danach ein paar höher-intensive Einheiten draufzusetzen.

"Meine aktuelle Form ist definitiv noch nicht so, wie sie sein sollte. Das ist logisch. Aber ich bin auf dem Weg in die richtige Richtung. Ich bin mir sicher, dass ich von Rennen zu Rennen mehr in Schwung kommen werde. Vor allem die nächsten Weltcups vor der WM sind für den Formaufbau noch sehr wichtig."

Zeitplan



Fr., 13:30 Uhr: Intervallstart Männer, 10 km F

Fr., 15:45 Uhr: Intervallstart Frauen, 10 km F

Sa., 12:15 Uhr: Quali. Frauen/Männer, Sprint C

Sa., 14:45 Uhr: Finals Frauen/Männer, Sprint C

So., 11:20 Uhr: Massenstart Frauen, 20 km C

So., 15:45 Uhr: Massenstart Männer, 20 km C

sst