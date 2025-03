Basketball | Bundesliga Kurs Playoffs gehalten: Syntainics MBC erkämpft sich Sieg in Oldenburg Stand: 29.03.2025 20:43 Uhr

Der Syntainics MBC hat einen ganz wichtigen Auswärtssieg in Oldenburg eingefahren. In einer spannenden, teils hochklassigen Partie setzten sich die Wölfe am Ende knapp durch.

Mit 97:95 (47:46) hat der Pokalsieger aus Weißenfels bei den Baskets gewonnen und ist damit in der Tabelle an den Oldenburgern vorbeigezogen. Die Wölfe kratzen damit weiter an der direkten Playoff-Teilnahme.

Basketball mit Highlights: Brewer stopft spektakulär

Die Gäste aus Weißenfels starteten besser in die Partie, führten gegen den Tabellennachbarn nach einem Korbleger von John Bryant mit 14:8 (6. Minute). Doch die Baskets fingen sich schnell, trafen besser aus der Distanz, sicherten sich wichtige Offensivrebounds und drehten die Partie kurzzeitig. Die letzte Aktion des ersten Viertels gehörte dann jedoch dem MBC, der durch Michael Devoe ausglich (23:23).

Der Beginn des zweiten Viertels gehörte Oldenburg. Die Hausherren zogen auf 32:25 davon (12.), der MBC traf bis dahin nur von der Linie. Janis Gailitis zog die erste Auszeit, mahnte zu mehr Physis. Und sein Team reagierte stark, legte einen 8:0-Lauf aufs Parkett und führte mit 33:32 (14. Minute). Weißenfels spielte jetzt groß auf, Ty Brewer stopfte einen Ally Oop nach Vorlage von Devoe im hohen Bogen durch die Reuse (37:24/15.) – ein Highlight-Play des Pokalsiegers. Doch Oldenburg ließ sich nicht beeindrucken, blieb dran. Die Führung wechselte hin und her, der MBC ging mit einer knappen Führung in die Pause (47:46).

Michael Devoe war bester Werfer des MBC

Devoe ist in der Crunchtime zur Stelle

Das dritte Viertel begann mit vielen Fouls und Fehlern. Und einem 5:0-Lauf der Gäste aus Sachsen-Anhalt, die auf 52:46 davonzogen. In einem rassigen Spiel hielt der MBC die Hausherren auf Distanz. Mit vier Zählern Vorsprung ging es in den Schlussabschnitt. Wieder gehörten die ersten Sequenzen den Weißenfelsern, die auf acht Punkte davonzogen, Oldenburg nahm eine Auszeit (32.), die Wölfe verteidigten munter weiter.

Beide Teams erreichten früh die Foulgrenze, den Gastgebern schien das entgegenzukommen, der Vorsprung des Pokalsiegers schmolz dahin. Weißenfels nahm schwere Würfe, Oldenburg ging konsequent an die Linie und traf. Justin Jaworski traf zur Führung für die Baskets (37.). Michael Devoe (32 Punkte insgesamt) übernahm Verantwortung, versenkte zwei Freiwürfe und einen Halbdistanzwurf: 92:89. Doch es blieb spannend bis zur letzten Sekunde. Bei drei Punkten Rückstand traf Oldenburgs Jaworski einen Dreier, doch die Schiedsrichter pfiffen vorher ab. Statt drei Punkten gab es mit 6,1 Sekunden auf der Uhr zwei Freiwürfe. Nur einer ging rein, das Spiel war gelaufen.

---

jar