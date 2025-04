Fußball | Regionalliga Kreuzbandriss - McLemore fehlt Lok Leipzig im Aufstiegsrennen Stand: 09.04.2025 11:04 Uhr

Er kam im Januar und zuletzt immer besser auf Touren. Doch ausgerechnet in den entscheidenden Wochen wird Stürmer Malik McLemore dem 1. FC Lok Leipzig fehlen. Der 28-Jährige verletzte sich im Derby schwer.

Sportlich läuft es für den 1. FC Lok Leipzig weiterhin blendend. Mit zehn Punkten Vorsprung dürfen sich Trainer und Mannschaft so langsam auf die Aufstiegsspiele gegen den Sieger der Regionalliga-Staffel Nord freuen. Doch eine Hiobsbotschaft schockte den Spitzenreiter der Nordost-Staffel. Stürmer Malik McLemore verletzte sich beim Derby bei der BSG Chemie Leipzig schwer. Wie der Verein am Mittwoch (9. April 2025) erklärte, zog sich der Winter-Neuzugang einen Kreuzbandriss am rechten Knie zu und wird dem FCL mehrere Monate fehlen. Bereits in den kommenden Tagen soll McLemore operiert werden.

Wachsmuth: "Haben gesehen, welches Potential in ihm steckt"

"Der lange Ausfall von Malik trifft uns sehr hart, weil wir gesehen haben, welches Potenzial in ihm steckt. Wir wünschen Malik alles Gute für die anstehende OP und eine schnelle, reibungslose Genesung. Als Verein werden wir ihn auf seinem Reha-Weg bestmöglich begleiten. Wir freuen uns jetzt schon auf sein Comeback im Lok-Trikot", erklärte Sportdirektor Tomi Wachsmuth.

Der 28-Jährige war im Januar zu Lok gestoßen, absolvierte bisher neun Spiele und erzielte dabei einen Treffer. Nachdem er zunächst hauptsächlich eingewechselt wurde, spielte sich McLemore mit starken Auftritten zuletzt in die Startelf. Sein Vertrag bei den Blau-Gelben läuft noch bis Sommer 2026.

pm/SpiO