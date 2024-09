Fußball | Regionalliga Kreuzbandriss - Lok Leipzigs Linus Zimmer fällt monatelang aus Stand: 12.09.2024 12:08 Uhr

Nach dem Last-Minute-Sieg gegen den FSV Zwickau muss der 1. FC Lok Leipzig einen schweren personellen Rückschlag verkraften: Außenverteidiger Linus Zimmer fällt mit einem Kreuzbandriss mindestens für die nächsten sechs Monate aus.

Nur wenige Stunden nach dem dramatischen Heimsieg gegen den FSV Zwickau ereilt den 1. FC Lok Leipzig eine Hiobsbotschaft. Wie der Verein am Donnerstag (12. September) mitteilte, hat sich Linus Zimmer das vordere Kreuzband gerissen und fällt mindestens ein halbes Jahr lang aus.

Verletzung im Training

Der Außenverteidiger hatte sich die Verletzung bereits am Dienstag vor dem Abschlusstraining gegen Zwickau zugezogen. Sein Name tauchte entsprechend auch nicht im Spieltagskader auf. Zimmer soll am nächsten Montag operiert werden.

"Wir wünschen Linus eine erfolgreiche OP und gute Genesung", erklärte Lok Leipzigs Sportdirektor Toni Wachsmuth: "Wir werden Linus bei der Reha als Verein bestmöglichst unterstützen und freuen uns, wenn er wieder für uns auf dem Rasen steht."

Lok rückt an Jena heran

Der Ausfall trifft Lok Leipzig inmitten einer Euphoriewelle. Das Team von Trainer Jochen Seitz hatte sich am Mittwoch gegen Zwickau in einem hochdramatischen Duell in der Nachspielzeit die nächsten drei Punkte gesichert und damit seinen starken Saisonauftakt gekrönt. Lok steht nach fünf Siegen aus sieben Spielen auf Tabellenplatz zwei und hat nur noch einen Punkt Rückstand auf Branchenprimus Carl Zeiss Jena, der im Parallelspiel gegen Altglienicke zum ersten Mal in dieser Saison Punkte liegen ließ.

Am Sonntag (13 Uhr im Livestream) kommt es zum mit Spannung erwarteten Spitzentreffen zwischen beiden Teams. Zimmers Ausfall kommt für Lok dabei zur Unzeit, der 21-Jährige ist unter Seitz in dieser Saison gesetzt und kam in allen Ligaspielen über die vollen 90 Minuten zum Einsatz. Im Pokal schoss er sein Team in der Nachspielzeit gegen Taucha in 3. Runde.

