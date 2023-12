Handball | Bundesliga Kreisläufer Lucas Meister verlässt den SC Magdeburg Stand: 20.12.2023 12:17 Uhr

Er kam im Sommer 2021 aus Minden zum SCM, erhielt aber nicht viele Einsatzzeiten beim amtierenden Champions-League-Sieger. Aus diesem Grund wird sich Lucas Meister im kommenden Sommer eine neue Herausforderung suchen.

Champions-League-Sieger SC Magdeburg und Lucas Meister werden nach dieser Saison getrennte Wege gehen. Der 27 Jahre alte Schweizer, der im Sommer 2021 von GWD Minden an die Elbe gewechselt war, kehrt nach zwei Jahren in seine Heimat zurück.

Meister will mehr Einsatzzeit

"Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, den SC Magdeburg sowie die Handball-Bundesliga am Ende dieser Saison zu verlassen. Dies vorwiegend, um eine größere Rolle in meinem künftigen Team einzunehmen und weiterhin europäisch zu spielen", sagte Meister in einer Pressemitteilung des SCM am Mittwoch. Der Bundesliga-Spitzenreiter hatte zuletzt den Vertrag von Kreisläufer Oscar Bergendahl bis Sommer 2026 verlängert.

Wiegert: "Immer alles für den Erfolf der Mannschaft gegeben"

Der schwedische Nationalspieler war nach der schweren Verletzung von Magnus Saugstrup im Februar 2023 nach Magdeburg gewechselt und hatte sich sofort als Stütze erwiesen. Damit wären die Spielanteile von Meister mit dem Duo nur gering gewesen. "Lucas ist ein toller Spieler und fantastischer Mensch, welcher uns in seiner Zeit beim SCM sehr viel gegeben hat. Er ist ein absoluter Teamplayer, auf den wir uns jederzeit verlassen konnten und immer alles für den Erfolg der Mannschaft gegeben hat", sagte Cheftrainer Bennet Wiegert.

dpa