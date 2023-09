Fußball | Regionalliga Krauß überragt – Carl Zeiss Jena feiert ersten Saisonsieg Stand: 02.09.2023 17:36 Uhr

Dem FC Carl Zeiss Jena ist endlich der Befreiungsschlag gelungen. Am sechsten Spieltag der Regionalliga Nordost gewannen die Thüringer gegen den FSV Luckenwalde. Beim 3:0-Heimsieg fiel besonders ein Spieler auf – Flügelstürmer Maximilian Krauß war an allen drei Toren beteiligt.

Es war ein offener Beginn im Ernst-Abbe-Sportfeld. Luckenwalde gelang der erste Abschluss der Partie, Verteidiger Vierling setzte den Ball per Kopf knapp neben das Tor. Nach knapp zehn Minuten spielte auch Jena das erste Mal vertikal. Muiomo brachte den Luckenwalder Torhüter Tittel in Bedrängnis, der einen Vorstoß nur mit Mühe und den Fäusten klären konnte.

Lämmel bleibt sicher vom Punkt

Dann wurde das Spiel rauer, Schiedsrichter Kohnert verteilte vier gelbe Karten in zehn Minuten. In dieser Phase holte Krauß auch einen Foulelfmeter raus. Der Jenaer lief den Luckenwalder Innverteidiger Jannene hoch an, brachte ihn in Bedrängnis und provozierte einen Zweikampf im gegnerischen Strafraum. Beide Spieler fielen, der Schiedsrichter gab Elfmeter. Lukas Lämmel trat an und traf in der 19. Minute halbhoch rechts ins Tor. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurden die Gäste besser. Den Brandenburgern gelang es, sich über eine längere Zeit in der gegnerischen Hälfte festzusetzen. Wirklich gute Torchancen konnte sich der FSV aber nicht herausspielen.

Anfang der zweiten Hälfte konnte sich der FSV seine beste Chance herausspielen. Der eingewechselte Koplin kam aus sieben Metern frei zum Abschluss, schoss aber direkt auf Jenas Torhüter Kevin Kunz. Auch die nächste Chance in der 58. Minute konnten die Gäste nicht nutzen. Kunz ließ einen Distanzschuss von Geisler zur Seite abprallen, wo der Ball vor den Füßen von Göth landete. Doch der zog aus ungefähr 15 Metern über den Kasten.

Mit dem 2:0 kippt das Spiel

In diese Luckenwalder Druckphase fielt das 2:0 für die Hausherren. Krauß kam mit Tempo über die linke Seite, legte den Ball kurz vor der Grundlinie in den Rückraum, wo Elias Löder aus elf Metern abschloss und den Ball noch abgefälscht ins Tor bugsierte. Ab diesem Tor in der 60. Minute spielte nur noch Jena. Hehne (63.) und Gollnack (69.) hatten im Anschluss zwei dicke Chancen, konnten sie aber nicht nutzen.

In der 85. Minute belohnte sich der auffälligste Spieler des Spiels für seine starke Leistung. Krauß bekam den Ball von links, schlug an der gegnerischen Sechzehnerkante einen Haken, mit dem er Gegenspieler Koplin aussteigen ließ und schlenzte den Ball vorbei an Tittel rechts unten ins Tor. Mit dem 3:0-Heimsieg gelang dem FC Carl Zeiss der sehnlich erwartete und vielumjubelte erste Sieg in dieser Regionalliga-Saison. Nach sechs Spielen hat die Mannschaft von Trainer René Klingbeil jetzt fünf Punkte auf dem Konto.

von Antonio Ziesche