Fußball | Regionalliga Krauß macht's wie Robben: Chemnitz verliert klar gegen Cottbus Stand: 10.02.2024 16:07 Uhr

Die Serie des Chemnitzer FC ist gerissen: Nach vier Spielen ohne Niederlage kassierten die "Himmelblauen" gegen Energie Cottbus die ersten Gegentore und die erste Pleite im neuen Jahr. Die Führung der Hausherren hatte nicht lange Bestand, bereits zur Halbzeit war alles klar.

Der Chemnitzer FC hat mal wider ein Spiel verloren. Fast zwei Monate nach dem desaströsen 2:7 in Erfurt gab es am Samstag (10.02.2024) gegen Energie Cottbus eine 1:4 (1:3)-Heimpleite. Nach einem guten Start zeigten die ambitionierten Lausitzer ihre Klasse. Vor allem die Winter-Neuzugänge machten auf sich aufmerksam.

Ersatzgeschwächt ging der Chemnitzer FC in diese Partie. Gleich sechs Spieler konnten wegen eines grassierenden Magen-Darm-Infekts nicht dabei sein und mussten ersetzt werden. Also war für Christian Tiffert bei der Aufstellung einmal mehr Improvisation gefragt. Bei Energie meldete sich kurzfristig Toptorjäger Tim Heike (13 Treffer) ab.

Chemnitz mit gutem Start ...

Das Spiel begann gleich flott. Nach nicht mal drei Minuten traf Maximilian Pronichev nach einem Stockfehler von Felix Müller aus 17 Metern den rechten Pfosten. Zwei Minuten später zog Stephan Mensah auf der Gegenseite auch von auß0erhalb des Strafraums ab, sein Versuch aber landete in den Armen von Energie-Keeper Elias Bethke. Es war auch Mensah, der wenig später die Führung des CFC einleitet. Nach einem schönen Antritt wackelte er Joshua Putze auf der Außenbahn aus, flankte ins Zentrum, wo Stanley Keller aus sieben Metern völlig unbedrängt einköpfen konnte (8.).

... Cottbus mit der besseren Antwort

Doch Cottbus brauchte nicht lange für die Antwort. Der Ende Januar von Carl Zeiss Jena verpflichtete Maximilian Krauß traf nach guter Vorarbeit von Dennis Slamar und Niko Bretschneider per Direktabnahme aus zehn Metern zum Ausgleich (15.). Chemnitz steckte nicht auf und brachte Energie in der Defensive immer wieder in Bedrängnis. Die Gäste aber antworteten im Stile einer Spitzenmannschaft. Wieder war es Krauß, der seinem Premierentreffer im Cottbuser Trikot einen zweiten folgen ließ. In bester Arjen-Robben-Manier zig er von rechts in den Strafraum und vollendete mit links in den langen Knick (30.). Kurz darauf unterlief CFC-Schlussmann David Wunsch noch ein folgenschwerer Fehler. Beim einem Klärungsversuch sprang ihm der Ball vom Oberschenkel übers Kinn zum Gegner. Timmy Thiele ließ sich nicht lange bitten und lupfte aus knapp 20 Metern ins leere Tor (37.).

Der Ball schlägt ein: Cottbus trifft durch Krauß zum 1:1

Lange Zeit nicht viel los in Chemnitz

In der zweiten Hälfte war das Tempo lange Zeit raus. Cottbus stand nun tief und wartete auf Umschaltmomente. Chemnitz tat sich selbst schwer, eigene Chancen zu kreieren und hatte Glück, dass Energie sich die bietenden Gelegenheiten nicht nutzte. Krauß‘ Schuss wurde von Wunsch gut pariert (50.), Thiele setzte einen Kopfball aus sechs Metern knapp neben den Kasten (60.).

Chemnitz hatte seinen ersten nennenswerten Abschluss in der zweiten Hälfte nach 78 Minuten. Nach einer Kombination von Nils Lihsek und Mensah kam ersterer zum Schuss, brachte den Ball aber nicht auf das Tor. Für Cottbus hatte der weiterhin auffällige Krauß noch zwei gute Schusschancen (78./80.). Einmal schoss er einen Mitspieler an, beim anderen Versuch war Wunsch zur Stelle. Ein Tor gab es aber noch. Tief in der Nachspielzeit patzte Wunsch zum zweiten Mal an diesem Tag. Er konnte einen Freistoß von Maximilian Oesterhelweg nicht festhalten, der von Rot-Weiß Erfurt nach Cottbus gewechselte Maximilian Pronichev staubte zum Endstand ab.

Stimmen zum Spiel