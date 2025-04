Fußball | Regionalliga "Kotzt mich an" – Verletzte und Anzeigen nach Krawallen bei HFC-Niederlage in Jena Stand: 05.04.2025 11:01 Uhr

Hässliche Szenen beim Regionalliga-Spiel zwischen Carl Zeiss Jena und dem Halleschen FC: In der Halbzeit stürmen HFC-Chaoten den Innenraum, die Pause dauert 45 Minuten. Es gibt Leichtverletzte und viele Anzeigen.

Es hätte ein Fußballfest werden können: Fast 10.000 Fans sind im Stadion, die meisten feiern friedlich. Es gibt aber auch Chaoten und die werfen einen dunklen Schatten über das Regionalliga-Duell am Freitagabend (4. April) zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem Halleschen FC (2:0).

HFC-Chaoten stürmen Innenraum

In der Pause gelangten mehrere Dutzend Gäste-Fans durch einen aufgebrochenen Zaun in den Innenraum. Die HFC-Anhänger versuchten, in den Bereich der Jenaer Ultras zu stürmen. Ordnungskräfte stellten sich dazwischen und wurden attackiert. Der Polizei gelang es erst nach mehreren Minuten, die Krawallmacher zurückzudrängen.

In einer Pressemitteilung sprach die Polizei Thüringen am Samstag von 38 Leichtverletzten und 82 Anzeigen. Neben 33 Halle-Fans mussten auch fünf Ordner (einer mit Kopfplatzwunde und vier mit Augenreizungen) medizinisch versorgt werden.

Butzen: "Macht Fußballfest kaputt"

Polizei und Sicherheitsbehörden berieten auch über einen Abbruch der Partie, entschieden sich aber, das Spiel fortzusetzen. Nach fast 45 Minuten Pause ging es in Jena weiter. Carl-Zeiss-Käpitän Nils Butzen fand nach dem Spiel klare Worte im Interview mit SPORT IM OSTEN: "Der Innenraum ist für uns Fußballer da, da haben Fans nichts zu suchen. So etwas macht ein tolles Fußballfest vor fast 10.000 Zuschauern kaputt. Was soll ich sagen, es gehört leider mittlerweile dazu und kotzt mich einfach nur an."

Die Mannschaft sei auf dem Weg in die Kabine gewesen, als es laut geknallt habe. "Zuerst dachte ich, es wäre ein Lautsprecher", erzählte Butzen. Die Information, dass es Ausschreitungen gab und sich der Wiederanpfiff möglicherweise verzögere, habe die Mannschaft dann schnell erreicht.

Eine Halbzeit lang live – ohne Fußball

Statt der üblichen 15 Minuten mussten sich die Spieler also eine Spielhalbzeit lang gedulden. "Da werden auch Späße gemacht. Man muss sich ja die Zeit vertreiben. Außerdem wird nicht viel gesessen, sondern eher gestanden", so Butzen. Ansonsten sei das nämlich wie früher beim Hallenturnier: "Irgendwann kommst du nicht mehr hoch."



Auch SpiO-Moderator René Kindermann und Experte Torsten Ziegner kamen ins Schwitzen und überbrückten die 45 Minuten live auf Sendung. Zumindest kurz dürfte das Duo auch an Marcel Reif und Günther Jauch gedacht haben. Die füllten später Grimme-Preis-gekrönt den legendär-skurrilen "Torfall" 1998 in der Champions League-Partie Real Madrid gegen Borussia Dortmund 76 Minuten lang. Zum Lachen waren die Szenen in Jena allerdings nicht. Unklar ist noch, wie es gelingen konnte, den Zaun aufzubrechen. Auch der entstandene Schaden steht noch nicht fest.

SpiO/MDR THÜRINGEN