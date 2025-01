Basketball | DBBL "Konstanz fehlt": MBC-Frauen gehen beim Vorletzten leer aus Stand: 05.01.2025 10:01 Uhr

Das Auf und Ab bei bei den MBC-Frauen geht weiter: Am Samstagabend verloren die Lions beim Vorletzten aus Marburg. Dort war schon länger nichts mehr zu holen.

Die Frauenmannschaft des Syntainics MBC musste sich in ihrem ersten Spiel im neuen Jahr 2025 mit 60:66 (24:30) beim Vorletzten BC Pharmaserv Marburg geschlagen geben. Damit verpassten die Hallenserinnen die Gelegenheit, einen weiteren Schritt Richtung Playoff-Qualifikation zu gehen. Mit nun ausgeglichener Bilanz von 7:7 Siegen rangieren sie weiterhin auf dem sechsten Tabellenplatz. In den letzten acht Partien wechselten sich Sieg und Niederlage ab. Das letzte Mal, dass den Lions zwei Erfolge hintereinander gelangen, war Anfang November.

Trainer Topal: "Uns fehlt die Konstanz"

Nicole Brochlitz (12) und Emma Stach (11) punkteten in Marburg zweistellig. Headcoach Timur Topal konstatierte: „Das war nicht das Spiel, das wir uns erhofft hatten. Wir sind einem frühen Rückstand hinterhergelaufen. Durch gute Phasen sind wir immer wieder herangekommen. Aber uns fehlt nach wie vor die Konstanz. Nach den guten Phasen haben wir immer wieder aufgehört. Marburg hat die richtigen Antworten gefunden und verdient gewonnen."

Klarer Rückstand zu Beginn des zweiten Viertels

Nach einer 11:9-Führung in der sechsten Minute verlor seine Mannschaft den Faden, geriet durch einen 0:12-Lauf schnell zweistellig mit 11:21 in Rückstand. Zu Beginn des zweiten Viertels wuchs dieser auf 14:28 an. Die stärkste Phase hatten die Lions, als sie den Marburgerinnen mit einer starken Defense in den letzten 7:16 Minuten der ersten Hälfte keinen einzigen Punkt erlaubten und bis zur Halbzeitsirene auf 24:30 herankamen.

Weiter geht es am Mittwoch im Pokal-Viertelfinale

Unmittelbar nach Seitenwechsel verkürzte Emma Stach per Dreier sogar auf 27:30. Marburg setzte sich zwischenzeitlich wieder auf 12 Punkte ab (43:31), doch wieder kamen die Gäste heran. 54:52 stand es dreineinhalb Minuten vor dem Ende. Dann ließen die Gastgeberinnen um Caitlyn Jones (19 Punkte) und Hailey Leidel (18) einen spielentscheidenden 8:0-Lauf zum 62:52 folgen. Es ist die sechste Niederlage in Folge für die Sachsen-Anhalterinnen in Marburg. Weiter geht es für die Lions bereits am Mittwoch (19 Uhr) mit dem Viertelfinalspiel um den DBBL-Pokal in Saarlouis.

__

SpiO/pm