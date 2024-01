Fußball | Regionalliga Komplettes Nachholspiel-Wochenende fällt dem Winter zum Opfer Stand: 18.01.2024 11:20 Uhr

Die NOFV-Regionalliga hat das Jahr 2024 noch gar nicht begonnen und muss schon wieder umdisponieren: Der Wintereinbruch sorgt dafür, dass sämtliche für das Wochenende angesetzten Nachholpartien abgesagt wurden.

Auch die für Samstag (20. Januar) und Sonntag (21. Januar) geplanten Regionalliga-Partien des FC Rot-Weiß Erfurt bei Viktoria Berlin, der BSG Chemie Leipzig gegen den FSV Luckenwalde und des FC Eilenburg gegen den FC Carl Zeiss Jena sind abgesagt worden. Das teilte der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Donnerstag (18. Januar) mit.

Absage um Absage

Grund ist der erneute Wintereinbruch mit Eis und Schnee. Neben unbespielbaren Rasenflächen kann auch eine sichere An- und Abreise der Zuschauer nicht gewährleistet werden. Schon am Mittwoch waren die Partien des FSV Zwickau beim SV Babelsberg, das Auswärtsspiel des 1. FC Lok Leipzig bei der VSG Altglienicke und die Partie zwischen dem Berliner AK und dem BFC Dynamo abgesagt worden. Damit rollt am Wochenende kein Ball in der Regionalliga Nordost.

Der Terminkalender wird für die Vereine in den kommenden Wochen immer voller. Die abgesagten Partien waren allesamt Nachholduelle aus dem vergangenen Jahr. Lok Leipzigs Partie gegen Altglienicke wurde sogar schon zum zweiten Mal abgesagt. Auch der für kommende Woche Dienstag (23. Januar) angesetzte Nachholer der Probstheidaer gegen den Berliner AK steht auf der Kippe. Wann die Spiele nachgeholt werden sollen, steht noch nicht fest.

red/pm