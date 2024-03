Fußball | 3. Liga Knieverletzung bei HFC-Stammspieler Bonga Stand: 26.03.2024 11:42 Uhr

Diese Verletzung kommt beim Halleschen FC zur Unzeit: In den wichtigen Wochen im Kampf um den Klassenerhalt fehlt Offensivmann Tarsis Bonga "auf unbestimmte Zeit".

Mit seinem Wechsel im Januar hat sich Offensivspieler Tarsis Bonga sofort einen Stammplatz bei Drittligist Hallescher FC erspielt. Doch der Außenbahnspieler fehlt dem abstiegsbedrohten HFC in der entscheidenden Phase der Saison. "Der Hallesche FC muss auf unbestimmte Zeit auf Tarsis Bonga verzichten", teilte der Klub am Dienstag (26.03.2024) mit.

Konservative Behandlung

"Der 27-Jährige fällt aufgrund einer Knieblessur, die konservativ behandelt wird, vorerst aus", heißt es in der Pressemitteilung – die Verletzung wird also nicht operiert. Welche konkrete Verletzung sich aber Bonga zuzog und wann, gab der Verein nicht bekannt.

Nach Wechsel zum HFC sofort Stammspieler

Der frühere Bochumer Bundesliga-Spieler war Anfang Januar von Drittliga-Konkurrent 1860 München an die Saale gewechselt. Während er bei den "Löwen" in 20 Spielen nur zu sieben Kurzeinsätzen kam, schlug er beim HFC sofort ein. Halle-Coach Sreto Ristic setzte sofort auf den Offensivmann, ließ ihn mal auf der rechten, mal auf der linken Außenbahn spielen.

In den elf Drittliga-Spielen des Jahres 2024 stand Bonga jeweils in der Startelf. Im Landespokal am vergangenen Wochenende fehlte er erstmals. Beim 3:0 gegen Lübeck und beim 2:2 gegen Freiburg II bereitete Bonga ein Tor vor. Im kommenden Spiel am Ostersamstag beim Spitzenteam aus Regensburg wird der Offensivmann allerdings fehlen.

dh/pm