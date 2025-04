Fußball | 3. Liga Knaller bei Erzgebirge Aue: Trio um Pepic weg - Günther-Schmidt kommt Stand: 15.04.2025 10:39 Uhr

Bei Erzgebirge Aue geht es aktuell heiß her - und das nicht nur sportlich. Am Dienstag gab der Verein bekannt, dass drei Leistungsträger den Verein verlassen. Ein Neuer ist auch schon da.

Julian Günther-Schmidt stürmt in der kommenden Saison für den FC Erzgebirge Aue. Der 30-Jährige kommt vom Liga-Konkurrenten 1. FC Saarbrücken ins Lößnitztal.

Günther-Schmidt stürmte einst in Jena

"Mit seiner Präsenz, Persönlichkeit und Robustheit wird Julian Günther-Schmidt unserer Mannschaft ein zusätzliches Element verleihen. Er brennt für die neue Aufgabe und freut sich auf die Herausforderung“, sagte Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich. Günther-Schmidt ist ein gestandener Drittliga-Profi, der in 204 Spielen 38 Tore erzielte. Beim FC Augsburg schnupperte er sogar Bundesliga-Luft. Günther-Schmidt ist nach Erik Weinhauer (Carl Zeiss Jena) der zweite Neuzugang.

Und wie Weinhauer setzte auch Günther-Schmidt einst Duftnoten beim FC Carl Zeiss Jena. Im Paradies überzeugte der Offensivmann mit 22 Treffern in 72 Einsätzen. Seit vier Jahren spielt der 1,83 m große Angreifer in Saarbrücken, nach Top-Jahren stand er nach der Winterpause auf dem Abstellgleis und kommt auf magere 13 Spielminuten. In den letzten fünf Spielen schaffte er es nicht in den Kader. In der kommenden Saison soll er nun Aue mit Toren beglücken.

Pepic, Jakob und Vukancic haben "andere Pläne"

Mit Mirnes Pepic, Kilian Jakob und Niko Vukancic wird Günther-Schmidt nicht mehr jubeln. Das Trio wird Aue verlassen. "Die Gespräche über Vertragsverlängerungen sind beendet", teilte Aue in einer Pressemitteilung mit. Für die Erzgebirger ist das ein herber Schlag. Alle drei waren Stammspieler. Inbesondere der trickreiche Pepic reißt im Mittelfeld eine gewaltige Lücke.

"Die drei Jungs haben im Sommer andere Pläne. Das ist legitim und zu respektieren", so Heidrich. Man habe jetzt Klarheit und könne auf dem Transfermarkt entsprechend aktiv werden, so der Sportchef.

Klarheit über die Liga, in der die "Veilchen" nächste Saison spielen werden, herrscht indes noch nicht. Aue trennen nur fünf Punkte vom ersten Abstiegsplatz, dazu geht die Mannschaft mit extremen Personalsorgen in die Schlussphase. Nach Can Özkan (Kreuzbandriss) und Marcel Bär (Achillessehnenriss) fallen auch Maxim Burghardt und Maximilian Schmid für den Rest der Spielzeit aus.

sst