Fußball | 3. Liga Keine Zukunft in Dresden: Kyu-hyun Park geht in seine Heimat zurück Stand: 16.12.2024 10:05 Uhr

Kyu-hyun Park hat seine Koffer gepackt und ist bereits auf dem Weg in seine Heimat. Der Verteidiger wechselt von Dynamo Dresden nach Südkorea.

Nach zweieinhalb Jahren verlässt Kyu-hyun Park die SG Dynamo Dresden. Einen neuen Verein hat der Außenverteidiger schon gefunden. Er spielt ab 1. Januar 2025 für den südkoreanischen Erstligisten Daejeon Hana Citizen FC.

"Für beide Seiten das Beste"

Park wurde bereits jetzt bis zum Jahresende vom Trainingsbetrieb befreit, teilte Dynamo Dresden in einer Pressemitteilung mit. In gemeinsamen Gesprächen habe man die Situation für beide Seiten offen analysiert und sei zum Entschluss gekommen, "dass aufgrund der großen Konkurrenzsituation auf seiner Position eine neue Aufgabe für ihn der sinnvollste Schritt sein kann. In seiner Heimat kann er sich nun erneut beweisen", hieß es.

Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport der SGD, lobte Park für sein Auftreten auf und neben dem Platz. Er sei froh, dass Park nach der langen Verletzungspause wieder schmerzfrei sei und an sein Leistungsniveau anknüpfen könne.

Park - hier im Duell gegen Erzgebirge Aue - spielte unter Trainer Thomas Stamm keine große Rolle. Er sucht nun eine neue Herausforderung.

Park kam 2022 aus Bremen

Seit Sommer 2022 war Kyu-hyun Park Teil der Sportgemeinschaft. Zunächst per Leihe wechselte der 23-Jährige vom SV Werder Bremen an die Elbe. Ein Jahr später verpflichtete die Sportgemeinschaft den Südkoreaner fest. Für Schwarz-Gelb absolvierte Park insgesamt 38 Pflichtspiele. In dieser Saison kam Park nicht zum Einsatz. Nach einer Schambeinprellung war er lange außer Gefecht, stand danach aufgrund großer Konkurrenz nicht im Kader.

SpiO/pm

Mehr zum Thema