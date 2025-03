Handball | 1. Bundesliga "Kein Automatismus" – Finanzausschuss vertagt Entscheidung über Zuschuss für Sachsen Zwickau Stand: 04.03.2025 11:01 Uhr

Handball-Bundesliga gibt es in Zwickau aktuell nur in der Stadthalle. Die Unterhaltskosten sind für den Verein nicht zu stemmen. Ein beantragter Zuschuss wurde vom Finanzausschuss aber zunächst nicht durchgewunken.

Handball-Bundesligist BSV Sachsen Zwickau spielt seit dem vergangenen Sommer in der Stadthalle, was auch mit enormen Kosten verbunden ist. Für die laufende Spielzeit bekam der Verein von der Stadt 217.000 Euro Zuschuss, um die Unterhaltskosten zu decken. Zeitgleich soll bis 2027 in Neuplanitz eine neue Halle entstehen, die aber frühestens 2027 fertig sein wird. Bis dahin benötigt der Verein einen Spielort, um die Bundesliga-Auflagen zu erfüllen. Doch ein Antrag auf Auszahlung der gleichen Summe für die kommende Spielzeit wurde am Dienstag (04. März) vom Finanzausschuss vorerst zurückgewiesen. Man vertagte sich auf den 8. April. Bis dahin soll der Verein aufschlüsseln, wie sich die Kosten zusammensetzen.

Stadthalle Zwickau

Finanzausschuss benötigt eine Kalkulation

Tristan Drechsel, Mitglied im Finanzausschuss, begründete die einstimmige Entscheidung für die Vertagung der Abstimmung mit der Sorgfaltspflicht. "Wir geben schließlich Steuergeld für eine Profimannschaft. Da möchten wir auch wissen, wie sich die Summe zusammensetzt." Die Beschlussvorlage, die zur Abstimmung stand, sei die des Vorjahres gewesen. "Es fehlte eine Kalkulation, es wurden keine weiteren Zahlen genannt. Wir brauchen da Klarheit, auch angesichts der angespannten Haushaltslage." Der Verein wollte sich zunächst nicht äußern.

Sachsen Zwickau: Kosten pro Spieltag 20.000 Euro

Klar ist, dass der BSV Sachsen Zwickau die Unterstützung der Stadt benötigt, um weiter in der Stadthalle spielen zu können. Laut Schatzmeister Detlev Kaiser miete man sich aktuell in der Halle ein, das koste pro Spieltag 20.000 Euro. Die hohe Summe falle an, weil die Stadthalle für verschiedene Veranstaltungen genutzt wird und an jedem Spieltag komplett neu eine Handball-Halle entsteht – inklusive Bodenverlegung. Der Verein könne nur einen Bruchteil der Summe aufbringen.

rei