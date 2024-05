Fußball | 3. Liga Kapitän Kutschke verlängert bei Dynamo Dresden Stand: 25.05.2024 12:37 Uhr

Der Kapitän bleibt an Bord: Stefan Kutschke hat seinen Vertrag bei Dynamo Dresden verlängert und soll die Schwarz-Gelben mit "seiner Persönlichkeit und seinem Erfahrungsschatz" in der kommenden Saison in die 2. Bundesliga führen.

Nach dem verpassten Aufstieg hat Dynamo Dresden eine weitere Weiche für die Zukunft gestellt. Wie der Drittligist am Samstag (25. Mai 2024) wenige Stunden vor dem Finale im Sachsenpokal gegen Erzgebirge Aue (15:45 im Livestream) mitteilte, wurde der im Sommer auslaufende Vertrag mit Stefan Kutschke verlängert. Über die Laufzeit machte die SGD keine Angaben.

Topscorer und Dauerbrenner bei Dynamo

Mit dem 35-jährigen Angreifer bleibt eine absolute Identifikationsfigur bei den Schwarz-Gelben. Der gebürtige Dresdner hatte bereits in der Saison 2016/17 bei Dynamo gespielt und war nach Stationen in Nürnberg und Ingolstadt vor zwei Jahren in seine Heimatstadt zurückgekehrt. In dieser Saison verpasste er aufgrund eine Gelbsperre lediglich eines der 38 Saisonspiele in der 3. Liga. Mit 14 Treffern und fünf Vorlagen avancierte er zudem zum Topscorer bei der SGD.

Stefan lebt Dynamo mit jeder Faser und man merkt dieses Feuer in ihm, diesen unbändigen Willen nach Erfolg. David Fischer | Geschäftsführer Kommunikation Dynamo Dresden

"Wir sprechen bei unserer Sportgemeinschaft sehr häufig über unsere Werte und Eigenschaften, die unseren Verein ausmachen. Stefan verkörpert diese in vielerlei Hinsicht auf und neben dem Spielfeld", erklärte Dynamos Geschäftsführer Kommunikation, David Fischer in einer offiziellen Pressemitteilung. "Mit seiner Persönlichkeit und seinem Erfahrungsschatz wird er auch zukünftig ein wichtiger Eckpfeiler der Mannschaft sein. (...) Stefan lebt Dynamo mit jeder Faser und man merkt dieses Feuer in ihm, diesen unbändigen Willen nach Erfolg."

Kutschke verlängert nach Aderlass

Genau dieser Wille soll Dynamo in der kommenden Saison zum Aufstieg führen. Die Verlängerung mit Kutschke ist nach dem massiven Aderlass mit zwölf Spielern - Leistungsträger wie Paul Will, Stefan Drljaca oder Luca Herrmann verlassen den Verein - auch ein Zeichen für die Zukunft. Um den 1,94 Meter großen Sturmtank soll eine schlagkräftige Truppe für die Zweitliga-Rückkehr aufgebaut werden. Mit Thomas Stamm hat Dynamo bereits seinen Wunschkandidaten auf der Trainerposition an Land gezogen. Als neuer Sportgeschäftsführer kommt Thomas Brendel vom FSV Frankfurt.

Stefan Kutschke erzielte in 128 Pflichtspielen für Dynamo bisher 46 Tore.

Kutschke, der im Saisonverlauf mehrfach massive Anfeindungen und anonyme Morddrohungen gegen sich und seine Familie erhalten hatte, zeigte sich "stolz", das Trikot der SGD weiter tragen zu dürfen. Der "katastrophale Verlauf" der Rückrunde, als Dynamo den Aufstieg verspielte, hat auch beim ihm Spuren hinterlassen. Umso größer sei der Ehrgeiz, die Scharte in der kommenden Saison auszuwetzen. "Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um erfolgreich zu sein", versprach Kutschke, der bisher in insgesamt 128 Pflichtspielen (46 Tore/23 Vorlagen) für Schwarz-Gelb zum Einsatz kam.

spio/pm