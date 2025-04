Fußball | Regionalliga Joker Eshele rettet dem HFC drei Punkte in Meuselwitz Stand: 19.04.2025 15:17 Uhr

Der Hallesche FC holt sich glücklich die drei Punkte auf der Glaserkuppe. Das Zimmermann-Team lief lange Zeit einem Rückstand hinterher, durfte dann aber nach späten Toren von Joker Manasse Eshele jubeln.

Der Hallesche FC hat sich die theoretische Chance auf den Staffelsieg erhalten. Die Saalestädter feierten beim ZFC Meuselwitz einen glücklichen 2:1-Sieg. Manasse Eshele erzielte in der Schlussphase beide Treffer für den Tabellenzweiten.

Entscheidet sich an diesem Wochenende bereits der Staffelsieg in der Regionalliga Nordost? Um das zu verhindern, musste der Hallesche FC in Meuselwitz unbedingt die drei Punkte einfahren. Einen Wechsel nahm Trainer Mark Zimmermann vor, Hartmann ersetzte Friedrich. Auf Seiten der Gastgeber spielte Christoph Pauling von Beginn an für Thomas Rotfuß. Der ZFC konnte die Partie genießen, mit 37 Punkten ist der Klassenerhalt praktisch eingetütet.

Kießling sticht zu - HFC überlegen, aber ohne Ideen

Das Spiel startete mit viel Dampf auf beiden Seiten. Lucas Halangk machte auf Hallenser Seite viel Betrieb, Jonas Nietfeld wurde immer wieder im oder vor dem Strafraum gesucht. Allein, es fehlten die klaren Abschlüsse, obwohl Räume durchaus vorhanden waren. Der ZFC seinerseits presste hoch und nutzte dann die erste gute Chance zur Führung. Nach einer abgewehrten Ecke lupfte Daivd Pfeil den Ball auf den halblinks freistehenden Tim Kießling, der aus sechs Metern zum 1:0 vollendete. Danach zogen sich die Ostthüringer zurück, lauerten auf Konter, während der HFC durchaus sehenswert kombinierte, aber ohne den rechten Zug zum Tor. Einzig bei einem Aufsetzer von Max Kulke in der 28. Minute wurde es gefährlich, als Keeper Lukas Sedlak den Ball prallen ließ. Ansonsten verteidigten die Gastgeber mit viel Einsatz die Führung in die Pause.

Eshele mit dem Doppelpack für Halle

Das HFC kam mit Serhat Polat und später dann Manasse Eshele aus der Kabine, die ersten Möglichkeiten hatten aber die Gastgeber Pauling und Daniel Haubner brachten den Ball aber nicht am Keeper vorbei. Dann übernahmen die Gäste, erspielten sich aber weiterhin kaum klare Chancen. Und mussten aufpassen, Keeper Bendel klärte in der 64. Minute bei einem Distanzschuss von Kießling. Polat und Kulke versuchten es auf HFC-Seite, doch Sedlak war immer auf der Hut. Dann spielten die Gäste in der 78. Minute mal einen einfach gut zu Ende. Polat von links sah in der Mitte Eshele, der ins rechte untere Eck zum 1:1 einschob. Der ZFC war aber nicht geschockt und hatte vier Minuten später die große Chance zum 2:1, doch Pauling köpfte den Ball aus sieben Metern knapp neben das Tor. In der Schlussminute sollte der Favorit doch noch zum Siegtreffer kommen. Nach einer Ecke köpft Eshele ein. Und der ZFC verlor nach einer unübersichtlichen Situation auch noch Hendrik Wurr mit Ampelkarte.

