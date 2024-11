Fußball | Regionalliga Jena will gegen Babelsberg Verletzungspech trotzen Stand: 08.11.2024 18:48 Uhr

Jena und Babelsberg: Beide kommen mit der Ausbeute von nur einem Sieg aus den jüngsten acht Partien. Der Dritte FC Carl Zeiss hofft gegen die Filmstädter die Bilanz aufzubessern. Trotz Verletzungssorgen. Den Blick zur Tabellenspitze richten die Thüringer aktuell nicht.

Dritter gegen Drittletzter: Vor dem Fußball-Regionalliga-Duell des FC Carl Zeiss Jena gegen den SV Babelsberg scheint die Ausgangslage klar zu sein. Die Thüringer sind am Samstag (16:00 Uhr/live im MDR FERNSEHEN) Favorit. Allerdings gibt es das eine oder andere Aber.

Nach sechs Siegen in den ersten sechs Partien galt der FC Carl Zeiss als Favorit auf die Meisterschaft. Doch zuletzt flog die Elf von Ex-Bundesliga-Kicker Henning Bürger immer wieder aus der Erfolgsspur. Nur noch ein einziger Sieg stand in den folgenden acht Spielen zu Buche. Die Thüringer fielen zwar nur auf Position drei zurück, haben auf Spitzenreiter Lok Leipzig aber schon satte zwölf Punkte Rückstand. Als Lok-Jäger und Meisterschaftsanwärter sieht Bürger sein Team ohnehin nicht: "Das haben wir nie so formuliert."

Er ordnet bei "Sport im Osten" die Lage so ein: "Wir arbeiten mit jungen Spielern, wir haben andere Saisonziele vereinbart, so dass wir mit dem Tabellenstand noch sehr zufrieden sind, mit der aktuellen Leistung nicht."

Zehn Ausfälle beim FC Carl Zeiss

Ein Grund dafür ist die lange Liste an Ausfällen. Neben dem Sturmduo Elias Löder und Cemal Sezer traf es noch acht weitere Spieler, darunter sind gleich acht potenzielle Stammkräfte. Einer von ihnen, Mittelfeldakteur Justin Petermann, hofft, "in den nächsten ein, zwei Wochen" wieder dabei zu sein. Ein solches Maß an Ausfällen sei "sehr, sehr bitter, das habe ich in dieser Form noch nicht erlebt". Die Stimmung sei "trotzdem positiv, auch wenn in den letzten Wochen nicht alles geklappt hat", so Petermann, der gerade einen Außenbandriss im Knie auskuriert. Henning Bürger hofft gegen die Filmstädter darauf, dass bei seinem Team "ein Rädchen ins andere greift und wir die nötigen Meter gemeinsam gehen". Dann sei man erfolgreich gewesen.

Kurios: Auch Babelsberg gewann bei seinen vergangenen acht Auftritten nur einmal. In den jüngsten drei Aufeinandertreffen blieb der FCC allerdings ohne Sieg. Bei Babelsberg könnte Leon Bürger wieder zum Einsatz kommen. Der Sohn von Jenas Trainer Henning feierte beim 0:2 gegen Zwickau sein Comeback.

cke