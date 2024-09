Fußball | Regionalliga Jena muss lange auf Verteidiger El Haija verzichten Stand: 19.09.2024 17:38 Uhr

Die Verletzungssorgen beim FC Carl Zeiss Jena reißen nicht ab. Auch ein Stammverteidiger fällt beim Regionalliga-Zweiten nun länger aus.

Das Verletzungspech bleibt dem FC Carl Zeiss Jena treu. Wie der Fußball-Regionalligist am Donnerstag bekannt gab, fällt Innenverteidiger Khalid Abu El Haija längere Zeit aus.

Verletzung aus dem Topspiel gegen Lok Leipzig

Der 18-jährige Innenverteidiger verletzte sich im Topspiel gegen den 1. FC Lok Leipzig (0:1) am vergangenen Sonntag am linken Sprunggelenk. Eine spätere Untersuchung ergab einen Riss des vorderen Syndesmosebandes.

Die Verletzung soll konservativ behandelt werden, El Haija wird drei Monate ausfallen. In der aktuellen Saison stand der Abwehrmann in allen acht Regionalliga-Spielen auf dem Platz. Der gebürtige Schleizer rückte in dieser Saison aus der Jugend des FC Carl Zeiss in den Profikader auf. Er ist der bereits sechste verletzungsbedingte Ausfall der Thüringer. Gegen den FC Eilenburg am Sonntag (13:00 Uhr im Livestream) fehlen zudem die gesperrten Erik Weinhauer und Joel Richter.

SpiO