Fußball | Regionalliga Jena, Meuselwitz und Eilenburg am Mittwoch in Nachholern gefordert Stand: 11.03.2025 17:50 Uhr

Die englischen Wochen in der Regionalliga gehen weiter. Am Mittwoch holen Carl Zeiss Jena, der ZFC Meuselwitz und der FC Eilenburg ihre im Dezember und Februar ausgefallenen Spiele nach.

Carl Zeiss Jena reist am Mittwoch (19 Uhr im Liveticker) in die Bundeshauptstadt und trifft dort auf Hertha Zehlendorf. Es ist bereits der dritte Anlauf für das Spiel, welches eigentlich schon Mitte Dezember stattfinden sollte, aber wegen der Wetterbedingungen und der Sperrung des Platzes zweimal abgesagt werden musste. Dabei wollen die Zeiss-Kicker eine Reaktion nach dem schwachen Auftritt bei Lok Leipzig zeigen. Laut FCC-Trainer Henning Bürger habe es eine "kritische Analyse" der 0:3-Niederlage gegeben.

Gegen Zehlendorf wird er seine Abwehr umbauen müssen. Sören Reddemann holte sich in Leipzig die fünfte gelbe Karte ab, Khalid Abu El Haija flog mit Gelb-Rot vom Platz. Große Sorgen hat sich der 55-Jährige deswegen aber nicht: "Wir sind es ja gewohnt, Umbauten in der Mannschaft vorzunehmen und werden das auch am Mittwoch gegen Zehlendorf aus dem bestehenden Kader lösen." In der Offensive hatte am Wochenende Elias Löder sein Comeback gegeben, auch Erik Weinhauer soll nach seinem Infekt wieder mitwirken. Und der 24-Jährige hat sicherlich noch gute Erinnerungen an Zehlendorf. In der Hinrunde gelangen ihm beim 6:2-Heimerfolg gleich fünf Buden.

Meuselwitz weiter mit Eichhörnchen-Taktik

Mit dem ZFC Meuselwitz ist noch eine zweite Thüringer Mannschaft am Mittwoch (18:30 Uhr im Liveticker) aktiv. Die Zipsendorfer bekommen Besuch vom Greifswalder FC. ZFC-Coach Georg-Martin Leopold erwartet dabei ein ähnliches Spiel wie zuletzt im "kleinen Thüringenderby" gegen Rot-Weiß Erfurt. Heißt: Sein Team wird versuchen, aus einer geordneten Defensive heraus dem Gegner so wenig Chancen wie möglich anzubieten. Das wird gegen die Kicker von der Ostsee schwer, haben diese doch den fünftbesten Angriff der Liga und sind seit sieben Spielen ohne Niederlage.

Dennoch hofft Leopold, seine "Eichhörnchen-Taktik" weiter fortzusetzen und dem nächsten vermeintliche besseren Gegner wieder einen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt abzuluchsen. Dabei muss er aller Voraussicht nach auf Luca Bürger verzichten, der nach seiner Knieverletzung am Mittwoch eher nicht zum Einsatz kommt. Fabian Raithel dagegen ist wieder fit. In der Hinrunde hatte sich Greifswald gegen damals noch sieglose Meuselwitzer locker und deutlich mit 3:0 durchgesetzt.

Kann Eilenburg die Mini-Serie fortsetzen?

Drei Spiele ohne Niederlage sind bei den Feierabend-Kickern des FC Eilenburg eher die Seltenheit. Erst einmal in dieser Spielzeit ist ihnen das gelungen, nun könnte es bei einem Remis oder Sieg bei Altglienicke am Mittwoch (19 Uhr im Liveticker) das zweite Mal passieren. Und die Chancen stehen nicht allzu schlecht für die Nordsachsen. Die VSG befindet sich aktuell nämlich in einem seit Monaten andauernden Formtief. Der letzte Ligasieg datiert vom 9. November.

Eilenburg dagegen hat nach dem "Hallo-Wach-Erlebnis" gegen Hertha BSC II, das 1:7 war die höchste Saisonniederlage, Moral gezeigt und erst dank einer cleveren Leistung 3:0 gegen Viktoria Berlin gewonnen und anschließend dem FSV Zwickau einen Zähler abgetrotzt. Besonders in der Abwehr zeigten sich die Männer von Sascha Prüfer stark verbessert, spielten mit viel Einsatz und Leidenschaft. Mit solch einer Einstellung sollte die kleine Serie auch gegen Altglienicke Bestand haben. Beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit trennen sich beide Teams am 2. Spieltag mit einem 2:2-Unentschieden.

SpiO