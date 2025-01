Fußball | Bundesliga Jena-Frauen auch zum Jahresauftakt gegen Hoffenheim zu harmlos Stand: 26.01.2025 15:56 Uhr

Die Hoffnung der Frauen des FC Carl Zeiss Jena auf einen Befreiungsschlag im Bundesliga-Tabellenkeller zerschlagen sich gegen 1899 Hoffenheim schon vor der Pause – wegen zwei Unachtsamkeiten bei Standardsituationen.

Auch nach dem zwölften Anlauf müssen die Frauen des FC Carl Zeiss Jena weiter auf den ersten Sieg seit ihrem Wiederaufstieg in die Bundesliga warten. Die Blau-Gelb-Weißen verloren am Sonntag (26. Januar) ihr Nachholspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim daheim vor 875 Fans mit 0:3 (0:2). Das Team von Trainer Florian Kästner bleibt mit drei Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz stecken.

Jena wartet seit Oktober auf ein Tor

Zwei folgenschwere Unachtsamkeiten im Zentrum nach Ecken von Erëleta Memeti brachten die Jenaerinnen bereits vor dem Seitenwechsel in die Bredouille – Nutznießerin war jeweils Hoffenheims spanische Innenverteidigerin Marta Cazalla, die FCC-Keeperin Mariella El Sherif zunächst per gut platziertem Kopfball und dann mit dem Oberschenkel überwand (16./42.). Die später eingewechselte Melissa Kössler besiegelte in der Nachspielzeit (90.+3) die neunte Niederlage der Thüringerinnen.



Darüber hinaus trat in dieser ersten Partie nach der Winterpause trotz erneut großem Aufwand einmal mehr das große Jenaer Dilemma zutage – die eklatante Harmlosigkeit in der Offensive. Sinnbildlich dafür stand, wie Fiona Gaißer nach dem schweren Fehler von TSG-Torhüterin Laura Dick die Großchance zum möglichen 1:1 vergab (18.). Den bis dato letzten der erst drei FCC-Saisontore gab es beim 2:2 Mitte Oktober 2024 gegen den 1. FC Köln.

SpiO