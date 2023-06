Fußball | Regionalliga Jannis Held wechselt vom Tivoli zum 1. FC Lok Leipzig Stand: 29.06.2023 12:35 Uhr

Er ist robust, hat einen strammen Schuss und soll bei Lok Leipzig die rechte Seite beackern: Jannis Held. Regionalliga-Erfahrung hat er in den letzten beiden Jahren bereits reichlich gesammelt.

Der 1. FC Lok Leipzig hat einen Ersatz für den nach Essen abwandernden Erik Voufack gefunden. Wie der Regionalligist am Donnerstag (29.06.2023) mitteilte, wechselt Jannis Held nach Sachsen. Der 23-Jährige spielte in den letzten beiden Jahren bei West-Regionalligist Alemannia Aachen, absolvierte dort 63 Pflichtspiele.

Almedin Civa: "Bereitet dem Gegner immer Probleme"

Sportdirektor und Cheftrainer Almedin Civa freut sich über die Entscheidung des Abwehrspielers, nach Leipzig zu kommen: "Damit haben wir einen Spieler, der die rechte Seite defensiv und offensiv besetzen kann. Jannis ist ein Spieler, der mit seinem Willen und seinem Tempo dem Gegner immer Probleme bereitet. Dass die Verhandlungen so schnell über die Bühne gegangen sind, hat gezeigt, dass er mit uns denselben Weg gehen will."

Held durchlief von 2008 bis 2021 alle Jugend-Stationen des 1. FC Kaiserslautern. In Aachen spielte er auf verschiedenen Positionen auf der rechten Seite als Verteidiger und auch Mittelfeldspieler. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte er vier Tore. "Liebe Lok-Fans, es freut mich sehr nun hier in Leipzig zu sein. Ich weiß, was es heißt, für einen Traditionsklub zu spielen und werde auf dem Platz alles geben, um gemeinsam erfolgreich zu sein", sagte der Neue.

