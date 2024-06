Thüringen Ladies Tour Italienerin Fidanza gewinnt auch die dritte Etappe Stand: 27.06.2024 17:46 Uhr

Bei Wind und Regen wagten zwei deutsche Fahrerinnen jeweils einen Ausreißversuch, doch das Hauptfeld ist aufmerksam und sorgten für einen Massensprint. Den gewann erneut eine Italienerin.

Die Italienerin Martina Fidanza vom deutschen Rad-Team Ceratizit WNT hat auch die 3. Etappe der LOTTO Thüringen Ladies Tour gewonnen. Im Massensprint setzte sie sich am Donnerstag (27. Juni 2024) wie schon am Vortag durch. Zweite wurde nach 144,6 Kilometern rund um Erfurt ihre Landsfrau Barbara Guarischi (Team SD Worx-Protime) vor der Kanadierin Maggie Coles-Lyster (Roland). Die Belgierin Margot Vanpachtenbeke verteidigte ihr Gelbes Trikot der Führenden.

Kromm und Kröger: Ausreißversuche scheitern

Lisa Kromm vom deutschen Team Maxx-Solar Rose fuhr 60 Kilometer vor dem Ziel weg, konnte sogar 1:43 Minuten Vorsprung rausfahren. Dann fuhr gut 20 Kilometer später Justyna Czapla vom deutschen Team Canyon/Sram Racing heran an die Ausreißerin. Beide wurden wenig später vom Hauptfeld gestellt. Dann versuchte Mieke Kröger von der deutschen Nationalmannschaft die Flucht. Bei starkem Wind und Regen fuhr die deutsche Meisterin im Zeitfahren mit viel Power davon und zeitweise 33 Sekunden Vorsprung heraus. Franziska Brauße, Teamkollegin von Siegerin Martina Fidanza, sagte Sport im Osten: "Als ich gesehen habe, dass sie (Mieke Kröger, Anm. d. Red) da losfährt habe ich im Teamradio gesagt, ihr dürfen wir nicht zu viel Abstand geben, sonst fährt sie bis ins Ziel." Die Verfolgungsarbeit glückte, 20 Kilometer vor dem Ziel wurde die Olympiasiegerin auf der Bahn gestellt.

Mieke Kröger versuchte es auf der dritten Etappe mit einem Ausreißversuch, der aber nicht glückte.

Im Massensprint in Erfurt war wie schon am Mittwoch Martina Fidanza nicht zu schlagen und überquerte mit einer Radlänge Vorsprung die Ziellinie. "Das war von Beginn an mein Plan auf dieser flachen Etappe", sagte die 24-Jährige SpiO.

4. Etappe: Hügelig rund um Mühlhausen

Die 36. Auflage der Thüringen-Rundfahrt der Frauen ist zugleich die Olympia-Generalprobe. Gut vier Wochen vor den Sommerspielen in Paris ist ein Weltklasse-Feld für das Etappenrennen der UCI Women’s ProSerie am Start. Die vierte Etappe an diesem Freitag führt rund um Mühlhausen und ist 111,4 Kilometer lang und hügelig. Die Rundfahrt macht dabei einen kleinen Ausstecher nach Hessen.

SpiO/dpa