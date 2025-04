Handball | Champions League "Ist ein Endspiel" - SC Magdeburg im Viertelfinale gegen Ungarns Top-Klub Stand: 22.04.2025 13:30 Uhr

Zwei Jahre ist der letzte Champions-League-Sieg des SC Magdeburg schon wieder her. In diesem Jahr ist die Hürde für den Einzug ins Final Four besonders schwer. Im Viertelfinale muss der SCM gegen Topfavorit Veszprem ran - zunächst vor heimischer Kulisse.

Gelingt dem SC Magdeburg gegen den Champions-League-Favoriten die Revanche? Können die SCM-Handballer den Grundstein für den Einzug ins Final Four der Königsklasse in Köln legen? Am Mittwochabend (18:45 Uhr im Liveticker und Audiostream) kommt es für den SCM zum ersten Höhepunkt in einem knallharten Saisonendspurt. Der ungarische Rekordmeister aus Veszprem gastiert zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League an der Elbe.

Revanche für Niederlage bei Klub-WM?

"Das ist jetzt ein Endspiel", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert vor der Partie. "Die Konstellation mit zu Hause und dann auswärts, die macht es noch mal anspruchsvoller." In der Vorsaison gastierte Veszprem zuletzt beim SCM, damals musste sich das Wiegert-Team 28:33 geschlagen geben (gewann dann aber auswärts 30:28). Im jüngsten Duell zog der Deutsche Meister erneut den Kürzeren: Im Finale der Klub-Weltmeisterschaft verlor der SCM im Oktober 33:34 nach Verlängerung.

Veszprem: Top-Trainer und Topstars

Im Königsklassen-Viertelfinale hofft der SCM nun auf eine Revanche. Doch Veszprem reist als Top-Favorit und mit einer Top-Besetzung an. Nach drei Final-Niederlagen in den letzten zehn Jahren soll die Champions League diesmal gewonnen werden.

Dafür verpflichteten die Ungarn nicht nur Erfolgstrainer Yavier Pascual, der mit dem FC Barcelona bereits den Europapokal gewann. Zum Top-Personal von Veszprem gehören auch die französischen Nationalspieler Ludovic Fabregas, Hugo Descat und Nedim Remili, der kroatische Spielmacher Luka Cindric oder Islands Star Aron Palmarsson.

Champions League: Final Four in Köln

Dass Veszprem schlagbar ist, zeigte erst vor wenigen Tagen und im ungarischen Pokal Dauerrivale Szeged, das das Finale 31:30 gewann. Sollte auch der SCM am Mittwoch einen Sieg einfahren, darf das Team von Coach Wieget vom Final Four in Köln träumen.

dh/sid