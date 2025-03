Fußball | 2. Bundesliga "Ich will immer das nächste Spiel gewinnen" - FCM-Coach Titz hat Ziele klar im Blick Stand: 06.03.2025 20:29 Uhr

Auch wenn den 1. FC Magdeburg und die SpVgg Greuther Fürth in der Tabelle einige Plätze trennen, zeigen die Formkurven beider Teams vor dem Duell steil nach oben. Der FCM will dabei weiterhin auf historischen Pfaden wandeln.

Wenn am Samstag (8. März, ab 13 Uhr im Audio-Livestream und SpiO-Ticker) der Ball im Fürther Sportpark Ronhof rollt, geht es für den FCM um nicht weniger als den vorübergehenden Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz. Rund 12.500 Zuschauer werden zur Partie zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Magdeburg erwartet, rund 1.900 davon aus Sachsen-Anhalt. Doch dass die Begegnung alles andere als ein Selbstläufer wird, sollte den Elbestädtern mit Blick auf die vergangenen Wochen klar sein.

Greuther Fürth ist das Team der Stunde

Das Kleeblatt ist die Mannschaft der letzten fünf Spieltage und hat sich eindrucksvoll aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Vier Siegen steht nur eine Niederlage gegenüber. Besonders defensiv haben sich die Fürther durch die beiden Winterzugänge Joshua Quarshie und Noah Loosli stabilisiert: In fünf Spielen mit den beiden kassierte das Team nur fünf Gegentore – zuvor waren es 39 in 19 Begegnungen. "Sie haben sich in ihrem Defensivspiel sehr stark stabilisiert", bescheinigte auch FCM-Coach Christian Titz auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Spiels die auffälligste Veränderung beim kommenden Gegner.

Setzt Kaars seinen Höhenflug fort?

Auf die Magdeburger Angriffsreihe, mit 52 Treffern aktuell die beste der Liga, wartet also eine Herausforderung. Doch der FCM könnte die perfekte Antwort auf Fürths Defensive haben: Seit dem Rückrundenstart erzielte Martijn Kaars sagenhafte neun Tore. Damit schraubte der Niederländer seine Ausbeute auf 16 Saisontreffer und steht gemeinsam mit Davie Selke an der Spitze der Torjägerliste. Gleichzeitig hat sich Kaars in der internen Zweitliga-Torjägerhistorie des FCM auf Platz 1 geschoben – gemeinsam mit Baris Atik.

Historische Auswärtsbilanz

Auch wenn die Elbestädter zuletzt in der heimischen Arena wieder erfolgreichen Fußball spielten, bleiben sie auswärts das Maß aller Dinge in der 2. Bundesliga. Neun Siege, 28 Punkte und 33 erzielte Treffer – nach historischen Maßstäben sind das allesamt Bestwerte nach 24 Spieltagen. Beim wiedererstarkten Kleeblatt soll nun der zehnte Auswärtssieg folgen.

Fürther Gefahr geht von Standards aus

Ruhende Bälle gehören zu den großen Stärken der Franken: 17 Tore erzielte das Team nach Standardsituationen – ligaweit Bestwert. Das hebt auch FCM-Coach Christian Titz deutlich hervor: "In den Standardsituationen sind sie die Nummer eins in der Liga. Nicht nur die hohen Bälle, die sie reinschlagen, sondern auch die flachen und kurzen. Da sind sie sehr variantenreich."

Abwehrdecke wirkt etwas ausgedünnt

Zum Glück ist der FCM in dieser Saison tief besetzt, sonst müsste sich Titz vor dem Duell am Samstag ernsthafte Sorgen um die Personalsituation machen. "Verletzungen gehören zum Fußball dazu", weiß auch der Trainer. "Deshalb haben wir in der Winterpause nochmal nachgelegt." Neben den Langzeitverletzten Herbert Bockhorn und Emir Kuhinja (jeweils Kreuzbandriss) werden auch Mohammed El Hankouri (Leistenprobleme) und Jean Hugonet (Oberschenkelverletzung) sicher fehlen. Daniel Heber, der sich eine Kapselverletzung am Zeh zugezogen hat, ist fraglich. Zudem wird Marcus Mathisen nach seiner zehnten Gelben Karte nicht mit nach Franken reisen.

sbo