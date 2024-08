Fußball | Bundesliga "Ich liebe es, zu gewinnen" - Xavi Simons hängt noch ein Jahr bei RB Leipzig dran Stand: 06.08.2024 11:30 Uhr

Ein Medieninteresse fast wie bei einem Superstar. Mittelfeldspieler Xavi Simons ist wieder bei RB Leipzig angekommen und hängt noch ein Jahr beim Bundesligisten dran. Auf der Pressekonferenz zeigte sich der 21- Jährige dankbar und in bester Laune.

Nachdem der Deal mit Xavi Simons für RB Leipzig erfolgreich über die Bühne ging, stand der Dribbelkünstler am Dienstag (6. August) gleich im Rampenlicht. Bei einer Pressekonferenz im RBL-Medienzentrum präsentierte sich das 21-jährige Mittelfeldass, das für ein weiteres Jahr von Paris St. Germain ausgeliehen ist, in bester Laune. Sein Deutsch ist noch sehr holprig, auf Englisch ging es besser.

Simons zeigte sich "glücklich, wieder in Leipzig zu sein" und dankte den Verantwortlichen von RB Leipzig für das Vertrauen, welches sie in ihn gesetzt haben. Er fühlt sich in Leipzig sehr wohl, weshalb schon länger seine Entscheidung feststand, noch ein Jahr in der Messestadt dranzuhängen. Zudem sei er ein echter Gewinnertyp: "Ich liebe es, zu gewinnen. Und ich will auch immer gewinnen."

Schäfer: "Wollen weiter junge Toptalente entwickeln"

Wie froh RasenBallsport über den Coup mit Xavi Simons ist, der in dieser Saison nunmehr mit der "10" aufläuft, das sprach der neue RBL-Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer aus. Neben Stolz, dass sich Simons für die Rasenballer entschieden hat, brachte Schäfer auch die RBL-Philosophie ins Spiel: "Für den Weg, für den Xavi sinnbildlich auch steht, nämlich junge Toptalente zu entwickeln, den wollen wir weiter bestreiten."

Schröder: "Xavi ist für uns ein riesengroßer Baustein in der Kaderplanung"

Großes Lob gab es auch von Sportdirektor Rouven Schröder: "Wir haben alles dafür getan, das sich Xavi vorstellen kann, weiter bei uns zu spielen. Ich habe selten einen Spieler gesehen, der in dem Jahr, als er ausgeliehen war, so integrativ war. Xavi ist für uns ein riesengroßer Baustein in der Kaderplanung."

spio