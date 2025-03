Fußball | Regionalliga HFC schlägt Viktoria souverän Stand: 01.03.2025 15:13 Uhr

Gegen eine schwache Viktoria lässt der Hallesche FC nichts anbrennen. Am Geburtstag von Trainer Zimmermann blieb die Chancenverwertung das einzige Manko.

Der Hallesche FC hat sich am Samstag souverän gegen Viktoria Berlin durchgesetzt. 3:0 hieß es am Ende einer einseitigen Partie vor knapp 5.700 Fans. Mit dem Erfolg verkürzt Halle den Rückstand auf Lok Leipzig auf neun Punkte.

HFC legt los wie die Feuerwehr

Der HFC begann extrem schwungvoll und kam gleich in den ersten Minuten zu einer Reihe von Möglichkeiten. Fabrice Hartmann, Serhat Polat und Manasse Eshele scheiterten jedoch an Viktorias Torhüter Florian Horenburg. Besonders auffällig in Halbzeit eins war Halles Gegenpressing. Die Folge waren viele hohe Ballgewinne, die der HFC zu zahlreichen Umschaltsituationen nutzte.

Einzig am letzten oder vorletzten Pass haperte es bisweilen. Die Führung durch Hartmann nach 20 Minuten war denn mehr als überfällig. Eingeleitet wieder durch einen hohen Ballgewinn von Kapitän Berk Inaler im Mittelfeld.

Fabrice Hartmann hatte den HFC in Führung gebracht – sehr zur Freude seiner Mitspieler.

Eshele vergibt mehrfach

Danach verflachte die Partie etwas. Halle blieb in Momenten dennoch gefährlich. Nach etwas mehr als einer halben Stunde war es dann Max Kulke, der für den HFC erhöhte. Nach einem Foul in Strafraumnähe trat er selbst an und verwandelte sehenswert direkt.

In der zweiten Halbzeit dann das gleiche Bild: In einer teilweise fahrigen Partie war einzig der HFC wirklich gefährlich. Die Männer von Trainer Mark Zimmermann, der am Samstag Geburtstag hatte, gingen fast schon fahrlässig mit ihren Chancen um. Vor allem Eshele vergab mehrfach aus besten Positionen an. So entwickelte Viktoria spät im Spiel die Hoffnung, aus Halle vielleicht doch etwas mitnehmen zu können. Der eingewechselte Joscha Wosz beendete dieses Gedankenspiel mit seinem Treffer zum 3:0 (88.) – zugleich der Endstand.

olei