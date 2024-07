Fußball | Regionalliga HFC leiht torgefährlichen Ex-Greifswalder aus Stand: 16.07.2024 11:01 Uhr

Dass Joe-Joe Richardson weiß, wo das Tor in der Regionalliga steht, hat er bereits beim Greifswalder FC unter Beweis gestellt. Nach einem frustrierenden Jahr in Sandhausen soll der US-Amerikaner nun beim HFC knipsen.

Der Hallesche FC hat seinen 17. Neuzugang vermeldet. Bei den Saalestädtern soll künftig der US-Amerikaner Joe-Joe Richardson die Offensive beleben. Der 22-Jährige kommt von Drittligist SV Sandhausen und wird zunächst für ein Jahr ausgeliehen. Der HFC besitzt zudem eine Kaufoption.

In Greifswald torgefährlichster Mann

Richardson war erst vor einem Jahr von Nordost-Regionalligist Greifswalder FC nach Sandhausen gewechselt. Dort konnte sich der Mann aus Seattle aber nicht durchsetzen: Nur vier Mal durfte Richardson in der 3. Liga ran, bereitete dabei ein Tor vor. Deutlich überzeugender seine Regionalliga-Auftritte in Greifswald: In der Saison 2022/2023 kam er zu 27 Einsätzen, traf dabei siebenmal und bereitete zehn Treffer vor. Mit seinen 17 Torbeteiligungen war der US-Boy damals der torgefährlichste Greifswalder.

Meyer: "Torgefahr und Kaltschnäuzigkeit"

Für diese Qualitäten wurde Richardson, der sowohl im offensiven Mittelfeld als auch als Stürmer eingesetzte werden kann, vom HFC ausgeliehen. Halles Sportdirektor Daniel Meyer lobt die Fähigkeiten des beidfüßigen 1,83-Meter-Mannes: "Joe-Joe bringt die Torgefahr und Kaltschnäuzigkeit mit, die wir im offensiven Mittelfeld noch gesucht haben. Zudem hat er sein Können in der Regionalliga Nordost bereits unter Beweis gestellt. Wir freuen uns auf einen selbstbewussten, positiven Typen und wollen ihn schnellstmöglich in unser Team integrieren", wird Meyer in der HFC-Mitteilung zitiert.

Sechster Mann für die Offensive

Für die Offensive hatte der HFC vor Richardson bereits Luka Vujanic, Anthony Roczen, Robin Friedrich, Cyrill Akono und Joscha Wosz verpflichtet. Ob er bereits bei der Regionalliga-Saisoneröffnung am 25. Juli (20:20 Uhr im MDR FERNSEHEN) beim Chemnitzer FC eine Chance bekommt, hängt sicher auch davon ab, wie er sich im noch ausstehenden Testspiel am Freitag (19.07.2024, ab 18.30 Uhr im Sport-im-Osten-Livestream) gegen Lok Leipzig präsentiert.

