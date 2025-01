Basketball | Bundesliga Herbe Klatsche für die Niners Chemnitz Stand: 24.01.2025 22:51 Uhr

Die Niners Chemnitz haben nach zuvor drei Liga-Siegen in Folge das erste Mal in diesem Jahr eine Niederlage in der Bundesliga einstecken müssen. Die hatte es dafür aber gleich in sich.

Die Niners Chemnitz sind in der Basketball-Bundesliga heftig unter die Räder gekommen. Beim Aufsteiger Rasta Vechta unterlagen die Sachsen mit 66:89 (30:40).

Nur bis zur Mitte des zweiten Viertels konnten die Niners das Spiel ausgeglichen gestalten (25:27/15.). Dann zogen die Gastgeber mit einem Neun-Punkte-Lauf davon. Das Pastore-Team fand darauf keine Antwort und bekam Vechta defensiv einfach nicht in den Griff.

Miserable Quoten aus dem Feld

Auch offensiv lief bei Chemnitz wenig zusammen. Die Wurfquote aus dem Feld lag bei unterirdischen 33,3 Prozent. Von den Dreiern fanden nur 6 von 23 Versuchen (26,1 Prozent) den Weg in den Korb. Dazu kamen noch 18 Ballverluste. So kamen lediglich Victor Bailey Jr. und Aher Uguak auf eine zweistellige Punkteausbeute. In der Tabelle zog Vechta an den Niners vorbei, die nun Achter sind.

SpiO