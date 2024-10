Handball | 2. Bundesliga HC Elbflorenz unterliegt beim Spitzenreiter - Dessau-Roßlauer HV mit ungefährdetem Auswärtssieg Stand: 27.10.2024 20:01 Uhr

Der HC Elbflorenz hat beim Spitzenreiter Bergischer HC nach einem ganz starken Auftritt nur knapp verloren. Derweil ist der Dessau-Roßlauer HV nach einem souveränen Sieg in Lübeck zurück in der Erfolgsspur.

HC Elbflorenz unterliegt beim Spitzenreiter

Der HC Elbflorenz hat bei Spitzenreiter Bergischer HC trotz eines starken Auftritts eine 31:32 (16:17)-Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer André Haber zeigte sich über die gesamte Spielzeit als ebenbürtiger Gegner, stand aber am Ende mit leeren Händen da. Das Team aus Wuppertal und Solingen hingegen behauptete die Tabellenführung.

Die Gäste kamen mit viel Schwung in die Partie. Durch hohe Effizienz im Abschluss führten sie nach fünf Minuten mit drei Toren - 2:5. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wobei der HCE seinen Vorsprung zunächst halten konnte (9:12, 16.). Dann gab es eine kurze Phase, in der den Dresdnern einige Fehler unterliefen und die Gastgeber den Rückstand durch gutes Umschaltspiel drehen konnten - 13:12 (21.). Doch die Gäste fingen sich wieder, wenngleich sie eine doppelte Überzahl kurz vor der Pause nicht nutzen konnten. Mit einem knappen Rückstand ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel gelang Elbflorenz wieder ein Blitzstart (17:19, 35.), der Tabellenführer schlug umgehend zurück (20:20, 39.). Anschließend musste die Partie für einige Minuten unterbrochen werden, da es einen medizinischen Notfall in der Halle gab. Auch danach wog das Spiel weiter hin und her, keines der beiden Teams konnte sich absetzen. Beim Stand von 28:27 kassierte der bis dahin starke Rückraumspieler Eloy Morante Maldonado vom Bergischen HC nach einem harten Foul die Rote Karte - doch der HCE konnte diese enorme Schwächung des Spitzenreiters nicht für sich nutzen. Die Gastgeber verteidigten den knappen Vorsprung bis ins Ziel.

DRHV lässt auswärts die Muskeln spielen

Der Dessau Roßlauer HV 09 besiegt den VfL Lübeck-Schwartau mit 26:22 (14:9) und klettert in der Tabelle auf Rang 12.

Nach dem desaströsen Auftritt vor heimischer Kulisse gegen die Eulen Ludwigsburg (24:32) unter der Woche (Mittwoch, 23. Oktober) wollten die Bieber beim Auswärtsspiel in Lübeck eine angemessene Antwort geben. Und das ist gelungen. War das Duell in der Anfangsphase noch ausgeglichen (7:7, 17.), war es Keeper Philip Ambrosius, der mit zunehmender Spieldauer die Gastgeber entnervte. Insgesamt glänzte dem Schlussmann mit neun Paraden. Nur noch zwei Treffer sollte Dessau bis zur Pause kassieren, während auch der Angriff so langsam erwacht.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste nochmals einen Gang höher schalten und führten bis in die Schlussphase durchgehend mit fünf bis sechs Toren, ehe ein Lauf Lübecks in den letzten Minuten das Spiel nochmals kurzzeitig eng werden ließ. Doch das Team von Coach Uwe Jungandreas, der an diesem Abend auf Grund eines Bandscheibenvorfalls nicht an der Seitenlinie stehen konnte, bewahrte einen kühlen Kopf und fuhr den letztlich ungefährdeten Sieg nach Hause. Bester Werfer auf Seiten des DRHV war Yannick-Marcos Pust mit sechs Treffern.

sbo & mze