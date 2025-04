Handball | 2. Bundesliga HC Elbflorenz kann Tabellenführer Bergischer HC nicht ärgern Stand: 05.04.2025 20:06 Uhr

Im Heimspiel gegen den Bergischen HC hat der HC Elbflorenz Dresden eine deutliche Niederlage kassiert. Obwohl die Elbestädter lange gut mithielten, wurde es am Ende deutlich.

Der HC Elbforenz hat auch das dritte Duell mit dem Bergischen HC in dieser Saison verloren. In der heimischen Dresdner BallsportARENA verloren die Elbestädter deutlich mit 22:30 (12:15). Für Tabellenführer BHC war es bereits der neunte Sieg in Folge. Erfolgreichster Werfer des HCE war Timo Löser mit sieben Toren.

Mallwitz hält HC Elbflorenz im Spiel

Beide Mannschaften brauchten etwas, um ins Spiel zu kommen. In den ersten zehn Minuten fielen nur fünf Tore. Danach nahm das Spiel aber Fahrt auf. Zu Beginn hielt der HCE gut mit, führte nach 12. Minuten mit 5:3. Der BHC kam dann aber so richtig in Fahrt und zog durch einen 4:0-Lauf auf 7:12 davon.

Dresden konnte sich in der ersten Hälfte auf seinen stark haltenden Keeper Marino Mallwitz verlassen. Mit acht Paraden sorgte er dafür, dass die Tiger den Rückstand bis zur Pausensirene auf 12:15 verkürzen konnte.

Bergischer HC bleibt eiskalt und zieht davon

Nach dem Seitenwechsel konnte der HCE den Rückstand weiter verkürzen (16:18/38.). Bis Mitte der zweiten Halbzeit blieben die Gastgeber auf Augenhöhe, kamen aber nie auf mehr als zwei Tore heran.

Dass es am Ende so deutlich wurde, lag an vielen individuellen Fehlern gepaart mit einigen Zeitstrafen. Der BHC zeigt auch im zweiten Durchgang nahezu keine Schwächen und blieb vor allem in Person von Aron Seesing (acht Tore) eiskalt vor dem gegnerischen Kasten. Da halfen am Ende auch die zwölf Paraden von HCE-Keeper Mallwitz nicht.

