Handball | 2. Bundesliga HC Elbflorenz feiert ungefährdeten Sieg in Hamm-Westfalen Stand: 14.02.2025 21:28 Uhr

Der HC Elbflorenz hat sein Auswärtsspiel beim ASV Hamm-Westfalen deutlich mit 35:27 (17:11) gewonnen. Trainer André Haber sah über 60 Minuten einen starken Auftritt seines Teams, welches mit dem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Handball-Bundesliga halten kann. Bester Werfer der Partie war Julius Dierberg mit neun Treffern.

Julius Dierberg, HC Elbflorenz, jubelt. (Archivbild)

Der HC Elbflorenz war von Beginn an am Drücker. Gute Defense und hohes Tempo im Angriff begünstigten einen schnellen 3:0-Start der Sachsen. Hamm-Westfalen tat sich sehr schwer. Viele technische Fehler und Ballverluste luden die Gäste aus Dresden immer wieder zu einfachen Toren ein. Der Vorsprung wuchs über die gesamte erste Hälfte stetig an, auch weil Hamm häufig in Unterzahl spielte.

Lukas Wucherpfennig setzte in doppelter Überzahl den Schlusspunkt der ersten Halbzeit und traf nach Ballgewinn ins leere Tore der Gastgeber zum 17:11 für die Dresdner.

Elbflorenz bleibt cool

Auch nach dem Seitenwechsel machte das Team von Andre Haber einen stabilen Eindruck und ließ sich kaum aus der Ruhe bringen. Bei Hamm funkionierte noch weniger als in den ersten 30 Minuten und so wurde der Rückstand größer und größer. Die Partie war bei acht Toren plus für die Sachsen in Minute 41 (23:15) bereits so gut wie entschieden.

Andre Haber hatte wenig zu meckern.

Haber ließ in der Schlussphase noch ein paar junge Spieler Erfahrungen sammeln und der HC brachte das Spiel letztlich vollkommen ungefährdet ins Ziel. Nach der Schlusssirene feierten die Dresdner einen deutlichen 35:27-Sieg mit ihrem Coach und den mitgereisten Fans.

vk