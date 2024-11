Handball | 2. Bundesliga HC Elbflorenz feiert Star-Ziel-Sieg gegen Dormagen Stand: 24.11.2024 19:46 Uhr

Der HC Elbflorenz ist zurück in der Erfolgsspur. Gegen Bayer Dormagen legten die Dresdner den Grundstein für den Sieg in einer starken Anfangsphase – in der Schlussphase wurde es noch einmal spannend.

Jubel in Dresden: Der HC Elbflorenz feiert einen unter dem Strich souveränen 33:30 (19:15)-Heimsieg gegen den TSV Dormagen und springt in der Tabelle an den Nordrhein-Westfalen vorbei auf Rang fünf.

Elbflorenz überrumpelt Dormagen zum Start der Partie

Die Männer von Coach Andre Haber erwischten einen bärenstarken Start und führten bereits nach zehn Minuten mit sieben Treffern (10:3). Besonders Kreisläufer Oliver Seidler war von den Gästen nicht zu stoppen – fünf der ersten zehn Tore gingen auf sein Konto. Dormagen fand nur langsam ins Spiel. Vor allem im Angriff taten sich die Gäste schwer und scheiterten immer wieder am stark aufgelegten HC-Keeper Marino Mallwitz. Mit einem kleinen Lauf kurz vor der Halbzeitpause verkürzte der TSV jedoch auf 15:19.

Archiv: Im Handballspiel TSV Hannover Burgdorf gegen HC Elbflorenz Dresden wirft Timo Löser (Dresden, 55) aufs Tor.

Dresden behält kühlen Kopf in enger Schlusphase

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, bei dem beide Teams schnell und schnörkellos nach vorne spielten. Die Dresdner profitierten in dieser Phase von ihrem Polster aus der Anfangsphase und ließen die Gäste bis acht Minuten vor Schluss nicht näher als zwei Tore herankommen. Als beim Stande von 28:27 das Spiel plötzlich wieder weit offen war, waren es Timo Löser und Sebastian Greß, die mit zwei Treffern für den HC den Vorsprung auf +3 stellten und das Comeback der Dormagener erstickten. Bester Werfer der Partie war Oliver Seidler, der mit einer makellosen Wurfquote überzeugte und insgesamt neun Tore erzielte.

sbo