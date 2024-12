Handball | 2. Bundesliga HC Elbflorenz feiert dritten Heimsieg in Folge Stand: 06.12.2024 20:43 Uhr

Der HC Elbflorenz hat gegen den TV Großwallstadt einen letztlich ungefährdeten Heimsieg eingefahren. Dadurch konnte die Mannschaft von André Haber zumindest vorübergehend wieder Kontakt zur Spitzengruppe herstellen.

Der HC Elbflorenz hat den dritten Heimsieg in Folge in der 2. Handball-Bundesliga eingefahren. Die Mannschaft von Trainer André Haber besiegte am Freitagabend den TV Großwallstadt mit 34:22 (14:11). Eine Woche nach der ärgerlichen Niederlage beim HSC 2000 Coburg stellten die Dresdner zumindest vorübergehend wieder Kontakt zur Spitzengruppe her.

HCE-Keeper Cantegrel pariert drei Siebenmeter - Dresden erarbeitet sich Vorsprung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: HCE-Torhüter Robin Cantegrel parierte gleich zwei Siebenmeter, während seine Vorderleute die Gastgeber mit 2:0 in Führung brachten. Doch Großwallstadt arbeitete sich gut hinein und hielt die Partie bis zum 5:5 (12.) ausgeglichen.

Es war zunächst ein umkämpftes, offenes Spiel, in dem beide Mannschaften ihre starken Offensiv-Momente hatten, aber vor allem die Torhüter den Unterschied ausmachten. Weil Cantegrel zum dritten Mal einen Siebenmeter entschärfte, konnten sich die Sachsen eine Drei-Tore-Führung (8:5, 17.) erarbeiten. Bis zur Halbzeitpause ließen sie die Gäste dann nicht mehr herankommen.

Elbflorenz bringt den Sieg sicher nach Hause - am Ende wird es ganz deutlich

Nach dem Seitenwechsel häuften sich bei Großwallstadt die Fehler und Fehlwürfe, während die Dresdner im Angriff häufig eine gute Lösung fanden. Dadurch konnten sie den Vorsprung kontinuierlich weiter ausbauen (19:12, 25:16). Die Gäste kamen überhaupt nicht mehr in den Flow, so dass die Sachsen den Sieg letztlich sicher nach Hause brachten - in der Schlussphase wurde es sogar ganz deutlich.

---

mze