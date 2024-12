Handball | 2. Bundesliga HC Elbflorenz feiern klaren Sieg bei Schlusslicht Konstanz Stand: 27.12.2024 21:12 Uhr

Die Handballer vom HC Elbflorenz haben sich mit einem Sieg zum Jahresabschluss verabschiedet. Das Team von Trainer Andre Haber setzte sich dabei am Freitagabend beim noch punktlosen Tabellenletzten HSG Konstanz klar mit 37:32 durch.

Dresden zieht davon

Dresden begann hellwach und erspielte sich nach gut neun Minuten einen 5:2-Vorsprung. Die Gastgeber blieben zwar bemüht, doch es haperte an der Wurfgenauigkeit und dem Zugriff in der Abwehr. Zudem glänzte Marino Mallwitz mit starken Paraden im Dresdner Tor. Somit konnte der HC Elbflorenz seinen Vorsprung sukzessive ausbauen. Mit einem komfortablen 20:13 für die Gäste ging es in die Pause.

Konstanz kämpft vergeblich

In der zweiten Hälfte gehörten die Anfangsminuten erneut den Dresdnern (23:14/33.). Ein Drei-Tore-Lauf der HSG brachte den Gastgebern im Anschluss mehr Selbstvertrauen, während der HCE nicht mehr so zwingend agierte. So schmolz der Vorsprung allmählich zusammen (30:27/50.). Mehr als drei Tore ließen die Dresdner jedoch nicht zu, da die Sachsen in den entscheidenden Phasen immer eine Antwort parat hatten. Bester HCE-Werfer war Sebastian Greß (9).

SpiO