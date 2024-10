Handball | 2. Bundesliga HC Elbflorenz deklassiert Eintracht Hagen Stand: 06.10.2024 18:49 Uhr

Der HC Elbflorenz hat das Aus im DHB-Pokal gut weggesteckt und mit einem vor allem in der zweiten Hälfte dominanten Auftritt bei Eintracht Hagen seinen vierten Saisonsieg in der 2. Bundesliga eingefahren.

Das Team von André Haber gewann am Sonntag (6. Oktober) deutlich mit 39:24 (17:15) und klettert in der Tabelle mit nun 8:4 Punkten auf Rang vier. Nachdem die erste Hälfte noch recht ausgeglichen verlief, zog der HCE nach der Pause das Tempo an und demontierte Hagen nach allen Regeln der Kunst. Sebastian Gress (9 Treffer), Lukas Wucherpfennig (8) und Keeper Marino Mallwitz stachen aus einer auf allen Positionen überzeugenden Dresdner Mannschaft heraus. Allein Mallwitz entschärfte insgesamt zwölf Würfe und kam am Ende auf eine herausragende Abwehrquote von 57 Prozent.

Elbflorenz nach der Pause wie entfesselt

Die Gäste aus Dresden starteten druckvoll und dominierten die Anfangsphase. Nach vier Minuten stand es bereits 3:0. Eintracht Hagen fand in der Abwehr zunächst keinen Zugriff und lief lange einem Rückstand hinterher. Erst Mitte der ersten Hälfte stabilisierte sich der Gastgeber und arbeitete sich langsam heran. Weil nun auch Dresden einige Ballverluste einstreute, ging Hagen nach 20 Minuten sogar kurz in Führung (11:10). Elbflorenz fand aber die perfekte Antwort und konterte mit einem 5:0-Lauf.

Auch nach der Pause konnten die Dresdner ihres Rhythmus aufrechterhalten. Die Abwehr stand sicher, Mallwitz zeigte zudem eine Parade nach der anderen. Weil in der Offensive auch Gress, Wucherpfennig und Co. auf Touren kamen und Treffer um Treffer markierten, zog Elbflorenz dank eines 7:0-Laufs nach 48 Minuten auf 31:21 davon und sorgte für die Vorentscheidung. Auch in der Schlussphase ließen die Sachsen nicht locker und schraubten das Ergebnis gegen am Ende überforderte Gastgeber weiter in die Höhe.

jsc