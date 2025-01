Fußball | Regionalliga Hallescher FC sichert sich Knipser Polat - Vertragsbeginn unklar Stand: 11.01.2025 12:18 Uhr

Mit 50 Scorerpunkten in 45 Pflichtspielen für Hertha Zehlendorf hat sich Serhat Polat auf die Zettel einiger Clubs geschossen. Das Rennen machte der Hallesche FC. Ob der Flügelspieler bereits in der Rückrunde beim Angriff auf die Tabellenspitze mithelfen kann, ist allerdings noch unklar.

Das Interesse des HFC an Polat war bereits in den vergangenen Tagen durchgesickert. Am Samstag (11. Januar) konnte der Regionalliga-Zweite nun Vollzug melden. Der 23-Jährige hat beim Team von Mark Zimmermann unterschrieben und wird spätestens zum 1. Juli 2025 auch offiziell an der Saale spielen.

Zehlendorf verweigert vorzeitige Freigabe

Im Idealfall soll Polat bereits in der Rückrunde für den HFC auf Torejagd gehen und beim Angriff auf Tabellenführer Lok Leipzig mithelfen. Hertha Zehlendorf, wo der Flügelspieler noch bis Sommer Vertrag hat, will seinen Topscorer aber noch nicht abgeben und verweigert die Freigabe. Halle wollte eine Ausstiegsklausel nutzen, die Berliner lenkten bisher aber nicht ein.

"Der konkrete Vertragsbeginn ist in Hinblick auf die aktuell immer noch verweigerte Freigabe trotz Ausstiegsklausel noch offen", erklärte der HFC in einer Pressemitteilung. Sportdirektor Daniel Meyer zeigte sich aber "sehr zuversichtlich, dass Serhat Polat bereits in der Rückrunde für uns spielberechtigt sein wird."

Serhat Polat - eingebauter Torriecher

So oder so kann sich Halle auf einen torgefährlichen Spieler freuen. Polat hat in 45 Pflichtspielen 50 Scorerpunkte für Zehlendorf erzielt. Auch in der laufenden Saison zählt er mit neun Toren und drei Vorlagen zu den besten Offensivspielern der Liga.

"Serhat verkörpert nachweislich die von uns gesuchte Effizienz und konnte seine Quote zuletzt auch in der Regionalliga bestätigen", sagte Meyer. "Wir haben mit ihm den Spieler, der die Selbstverständlichkeit vor dem Tor zuletzt immer wieder nachgewiesen.

SpiO/pm