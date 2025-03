Fußball | Regionalliga Hallescher FC kann Druck auf Lok Leipzig erhöhen - Duell der neuen Trainer in Jena Stand: 24.03.2025 13:11 Uhr

Mit einem Sieg beim Kellerkind FC Eilenburg könnte sich der HFC bis auf fünf Punkte dem Spitzenreiter nähern. In Jena treffen beim Duell des FCC gegen den VFC Plauen zwei neue Trainer aufeinander. Was beide eint - die Premieren gingen am Wochenende schief.

Der Hallesche FC könnte das Rennen um den Staffelsieg wieder etwas spannender machen. Das Team von Trainer Mark Zimmermann reist am Dienstag zum Nachholer beim FC Eilenburg (19 Uhr im Live-Ticker). Sollte der HFC dort die eingeplanten drei Punkte holen, wäre der Abstand zu Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig auf fünf Punkte geschmolzen.

HFC kommt mit Personalproblemen

Doch die Saalestädter werden auch in Eilenburg wieder auf einige Spieler verzichten müssen. Neben den Verletzten um Serhat Polat waren am Samstag im Landespokal-Halbfinale beim VfL Halle insgesamt zehn Spieler nicht dabei, Zimmermann hatte sechs U19-Akteure auf der Bank. Mit Blick auf das schwere Heimspiel am kommenden Samstag gegen den FSV Zwickau (live bei SPORT IM OSTEN) wird Zimmermann mit Sicherheit nur komplett genesene Spieler in Eilenburg einsetzen.

Der Coach erklärte bereits nach dem Pokalsieg, dass es keinen Rückkehrer in die Startelf geben werde. An der nötigen Unterstützung soll es nicht mangeln. Um die 600 Fans werden trotz der ungünstigen Anstoßzeit ihre Mannschaft begleiten.

Eilenburg braucht dringend Punkte im Abstiegskampf

Die Gastgeber kämpfen derweil weiter um die Klasse, stehen aktuell zwei Zähler über dem virtuellen Strich. Nach dem 0:3 in Jena konnte sich das Team von Trainer Sascha Prüfer, der nach seiner Gelbsperre am Dienstag wieder auf die Bank darf, am vergangenen Wochenende erholen und die Köpfe freibekommen.

Das starke Finale beim Hinspiel sollte den Eilenburgern, die zuhause bisher nur zehn Punkte geholt haben, optimistisch stimmen. Dort hatte man nach 0:2-Rückstand noch ein spätes 2:2 geholte. Ein Durchatmen gibt es übrigens nicht für die Muldestädter. Bereits am Freitag empfängt der FCE die VSG Altglienicke.

Volkan Uluc gegen Sedat Gören in Jena

In einem weiteren Nachholspiel der Regionalliga Nordost kommt es zum Duell der Neutrainer, die beide ihre erste Partie am Wochenende verloren haben. Der FC Carl Zeiss Jena empfängt nach dem Pokal-Knockout das Schlusslicht aus Plauen. Für den FCC und den neuen Coach Volkan Uluc geht es nur noch darum, die Saison irgendwie ordentlich zu Ende zu spielen.

Der am vergangenen Sonntag bekannt gewordene Wechsel von Toptorjäger Erik Weinhauer zum FC Erzgebirge Aue deutet schon an, dass es bei den Thüringern einen größeren Umbruch im Sommer geben wird. Es wird interessant sein, auf wen Uluc gegen die Plauener setzen wird. Justin Petermann wird wegen einer Knöchelverletzung höchstwahrscheinlich fehlen.

Jenas Trainer Volkan Uluc vor seiner Heimspiel-Premiere.

Die Vogtländer haben ihrerseits ganz eigene Probleme. Die Entlassung von Aufstiegstrainer Karsten Oswald kurz vor dem Nachholspiel bei Viktoria Berlin brachte kurzfristig keinen Umschwung. Mit Sedat Gören gab es eine 0:2-Niederlage bei Viktoria Berlin. Mit 16 Punkten bleibt die Rote Laterne weiter in Plauen hängen. "Wir müssen in den Zweikämpfen erwachsener sein. Wir müssen gucken, dass wir in Jena einen Punkt mitnehmen", sagte Gören bei Ostsport.TV.

Sedat Gören - der neue Trainer beim VFC Plauen.

rei