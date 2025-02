Fußball | Regionalliga Halle schlägt Altglienicke und hält Anschluss an Spitzenreiter Lok Leipzig Stand: 09.02.2025 15:05 Uhr

Der Kampf um die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost bleibt spannend. Der Hallesche FC gewinnt knapp bei der VSG Altglienicke und verkürzt damit den Abstand auf Tabellenführer Lok Leipzig wieder auf sechs Punkte.

Der Hallesche FC hat nachgezogen. Nachdem Lok Leipzig am Vortag Viktoria Berlin daheim mit 1:0 besiegte, hat nun auch der HFC sein Duell bei der VSG Altglienicke mit 2:1 (2:0) gewonnen. Es bleibt also dabei: Vor dem Spitzenspiel am kommenden Samstag (15. Februar, 14 Uhr liev bei SPORT IM OSTEN) in Halle, hat Lok sechs Punkte Vorsprung auf Halle.

Im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen Rot-Weiß Erfurt am vergangenen Spieltag baute HFC-Trainer Mark Zimmermann seine Startelf auf einer Position um. Für den gelbgesperrten Berk Inaler rückte Lucas Halangk in die Anfangsformation. Pierre Weber saß erstmals wieder auf der Bank, nachdem er zuletzt zweimal in Folge nicht zum Kader gehörte.

Neuzugang Polat bringt Halle in Führung

Die Hallenser spielten von Anfang an ein hohes Pressing und erzwangen damit viele Ballverluste im Aufbauspiel von Altglienicke. Die erste hochkarätige Chance nutzte Neuzugang Serhat Polat direkt zum 1:0 (14.). Kurz darauf glänzte er als Vorbereiter. Seinen Steckpass veredelte Fabrice Hartmann mit einem satten Abschluss zum 2:0 (17.).

Halle und Altglienicke lieferten sich vor allem in der zweiten Halbzeit einen harten Schlagabtausch.

Altglienicke wurde im ersten Durchgang nur einmal gefährlich – durch einen Distanzschuss von Philip Türpitz aus 30 Metern (19.), den HFC-Keeper Luca Bendel aber parieren konnte. Zum Ende des ersten Durchgangs wurde den Hallensern ein aussichtsreicher Angriff abgepfiffen. Jan Löhmannsröben hatte den Ball im Mittelfeld erobert und direkt zu Manassé Eshele in die Spitze gespielt. Als Eshele allein auf VSG-Schlussmann Luis Zwick zulief, hob der Linienrichter jedoch die Fahne wegen Abseits.

Manske verkürzt und fliegt dann vom Platz

Nach dem Seitenwechsel gingen es die Gastgeber deutlich aggressiver an und kamen zu einigen Abschlüssen. Das erste Mal gefährlich wurde es in der 59. Minute, als Bendel einen Distanzschuss von Eren Öztürk gerade noch an die Latte lenken konnte.

In der 68. Minute belohnte sich Altglienicke dann für den Aufwand. Mittelstürmer Paul Manske kam im Strafraum der Hallenser frei zum Abschluss und netzte zum 1:2 ein. Etwas später war das Spiel für den Torschützen dann aber vorzeitig beendet. Für ein überhartes Foulspiel sah Manske in der 83. Minute seine zweite Gelbe Karte und flog vom Platz.

Altglienicke machte aber auch in Unterzahl Druck und blieb gefährlich. Der HFC dagegen vergab durch Max Kulke (85.), Robin Friedrich (91.) und Joe-Joe Richardson (90.+4) Chancen auf die Vorentscheidung, konnte schlussendlich aber trotzdem einen verdienten Sieg feiern.

