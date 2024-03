Fußball | 3. Liga Halle lässt sich in Münster einmal überrumpeln Stand: 09.03.2024 18:56 Uhr

Der Hallesche FC hat sich trotz ordentlicher Leistung in Münster eine unnötige 0:1-Pleite eingehandelt. Ein Kicker wurde zum mehrfachen Pechvogel des Tages, als er das Gegentor einleitete, fast den Ausgleich vorbereitete und sich eine Sperre abholte.

Von Patrick Franz

Trainer Sreto Ristic tauschte nach dem starken 1:0-Derbysieg gegen Dresden nur einen Spieler in der Startelf. Julian Eitschberger kehrte nach Gelbsperre zurück und verteidigte für Lucas Halangk hinten rechts.

Baumann verpasst die Blitzführung

Schon nach einer guten Minute hätte Dominic Baumann da weitermachen können, wo er gegen Dynamo aufgehört hatte - nämlich mit einem Kopfballtreffer nach einem Standard. Doch er nickte den Freistoß von Tunay Deniz ganz freistehend am langen Pfosten vorbei - wahrscheinlich, weil er zu überrascht war, dass der Ball überhaupt zu ihm durch kam.

Danach übernahmen die Gastgeber zunächst weitgehend die Spielkontrolle. Außer ein paar eher halbgaren Abschlüssen blieb der Tabellenvierte aber recht ungefährlich, weshalb es mit einem leistungsgerechten Remis in die Pause ging.

Unnötiger Ballverlust leitet Gegentor ein

Die zweite Hälfte startete mit einem Warnschuss von Yassine Bouchama, der abgefälscht am langen Posten vorbeitrudelte (54.). Doch der HFC war davon noch nicht komplett wach. Nico Hug verlor den Ball im Dribbling auf der Außenseite ausgerechnet wieder gegen Bouchama, der Joel Grodowski im schnellen Umschaltspiel in der Mitte bediente. Der Preußen-Angreifer schob die Kugel trocken direkt zum 1:0 ins linke Eck (55.).

Trainer Sreto Ristic ärgerte sich über die 0:1-Pleite in Münster.

Baumann an die Latte, Schlussoffensive zu spät

Halle blieb aber gut im Spiel. Hug tat mit einer Spitzen-Flanke auf Baumann alles, um seinen Fehler wieder gut zu machen. Aber der HFC-Toptorjäger scheiterte mit seinem Kopfball an der Latte (61.). Danach brauchten die Saalestädter zu lange Anlaufzeit, um ihre Schlussoffensive zu starten. Gegen Ende erzwangen die Rot-Weißen noch einmal viele Standards, einmal zappelte der Ball auch in den Maschen. Der eingewechselte Aljaz Casar nickte einen Eckball am kurzen Pfosten in die lange Ecke, Niklas Landgraf hatte seinen Gegner zuvor aber ganz klar umgestoßen (88.). Unstrittig, dass der Treffer zurecht aberkannt wurde.

Halle verpasste es, früher für mehr Gefahr zu sorgen und die letzte Entschlossenheit und Galligkeit aus dem Sieg gegen Dynamo mitzunehmen. So ließ der HFC einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf liegen. Mannheim rückte durch ein 2:2 bei Viktoria Köln auf drei Punkte heran. Dazu ist Hug wegen der fünften Gelben Karte nächste Woche Samstag (16.3.) im Heimspiel gegen Freiburg II gesperrt. Der Linksverteidiger war in Münster irgendwie der Pechvogel des Tages.