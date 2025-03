Fußball | 3. Liga Härtels Hansa-Rückkehr: Aue will in Rostock die "Welle weiter reiten" Stand: 11.03.2025 12:40 Uhr

"Kein Spiel wie jedes andere": Nach drei Siegen in Serie kann Erzgebirge Aue seinen Lauf unter Trainer Jens Härtel ausgerechnet bei Hansa Rostock fortsetzen - und den Gegner in der Tabelle überholen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jens Härtel zurück an seine alte Wirkungsstätte kehrt. Und doch dürfte es für ihn emotional werden, wenn er mit Erzgebirge Aue am Mittwochabend (19 Uhr im Audio-Livestream und Ticker) gegen seine alte Liebe Hansa Rostock im Ostseestadion antritt. Dort, wo er fast vier Jahre Trainer war und die "Kogge" zurück in die 2. Bundesliga führte.

Brinkmanns "Hochachtung" vor Härtel

Noch heute genießt der 55-Jährige hohes Ansehen in Rostock. Auch sein Nach-Nach-Nach-Nach-Nachfolger (Interimstrainer ausgenommen) hat "absolute Hochachtung" vor Härtels Leistung bei Hansa. "Er hat eine Ära geprägt, jahrelang gute Arbeit geleistet", sagte Daniel Brinkmann vor dem direkten Duell beider Teams. Härtel sei ein "akribischer Arbeiter und lebt für den Fußball".

Eben jene akribische Arbeit zahlt sich so langsam aber sicher auch in Aue aus. Nach einem mehr als holprigen Start mit nur zwei Punkten aus fünf Spielen lief es bei den "Veilchen" zuletzt wieder rund. Das 2:1 am vergangenen Sonntag gegen Viktoria Köln war bereits der dritte Sieg in Serie. Statt nach unten kann der Blick in der Tabelle so langsam aber sicher wieder nach oben gerichtet werden - vorausgesetzt, es läuft auch in Rostock wieder erfolgreich.

Härtel: "Kein Spiel wie jedes andere"

"Wir haben uns das Momentum in den letzten Wochen erarbeitet", meinte Härtel nach dem "dreckigen Sieg" gegen Köln. Einzig der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit nach einer Standardsituation war ein Wermutstropfen. "Total unnötig", monierte Härtel. Umso mehr sind die Sinne gegen Rostock geschärft, das bei ruhenden Bällen ebenfalls gefährlich ist.

Und natürlich schwingt auch in Härtels Stimme eine gewisse Vorfreude mit, wenn er an das Wiedersehen mit seinem Ex-Verein denkt. "Es ist kein Spiel wie jedes andere. Auch wenn es bloß um drei Punkte geht. Ich freue mich auf das Ostseestadion. Es hat mir viel Spaß gemacht dort. Aber jetzt bin ich hier und es macht mir hier Spaß - vor allem mit der Stimmung unserer Fans. Das gibt gerade ein richtig gutes Gefühl."

Aue kann Rostock überholen

Nicht zuletzt die Tabellenkonstellation verspricht Spannung. Rostock liegt als Sechster vor dem 28. Spieltag zwar vier Plätze vor Aue, beide Teams trennt aber nur ein Punkt. Der Sieger kann sich - vorausgesetzt, die Konkurrenz spielt mit - durchaus leise Hoffnungen machen, vorne noch einmal anzuklopfen. "Dass Bewegung in die Tabelle kommt, ist logisch", sagte Hansas Trainer Brinkmann, der mit King Manu, Ahmet Gürleyen und Sigurd Haugen gleich auf drei gesperrte Spieler verzichten muss.

"Aber unser Fokus liegt ganz auf Aue", machte der 39-Jährige klar. Der Gegner komme mit "breiter Brust", auf dem Papier spreche alles für ein Spiel auf Augenhöhe. Allerdings nicht für Brinkmann: "Ich denke, wir sind zuhause in einer kleinen Favoritenrolle", zumal Aue einen Tag weniger Regeneration hatte.

Härtel: "... bis sie uns irgendwann mal an Land spült"

Sollte sein Team den dritten Sieg in Serie einfahren, könnte man im Idealfall bis auf vier Punkte an den Relegationsplatz heranrücken. Ähnliches gilt für Aue. Etwaige Szenarien gehören vor dem "schweren Spiel" (Härtel) aber maximal in die Kategorie Randnotizen. Die Marschroute ist klar: "Wir wollen so lange wie möglich auf der Welle reiten, bis sie uns irgendwann mal an Land spült", hofft Härtel.

Pepic und Stefaniak fehlen wohl

Neben den gelbgesperrten Abwehrspielern Anthony Barylla und Steffen Nkansah muss Aues Trainer aller Voraussicht nach auch auf zwei wichtige Stützen im Mittelfeld verzichten. Für Mirnes Pepic (Knieprobleme) und Marvin Stefaniak (Kapselriss im Spunggelenk) wird es mit einem Einsatz in Rostock laut Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich "schwierig".

Trotz des Handicaps gehe man aber "positiv in die Partie", betonte der 47-Jährige im Gespräch mit SPORT IM OSTEN: "Wir wollen weiter gierig sein, die Punkte holen und unten wegkommen, damit wir frühzeitig den Klassenerhalt in der Tasche haben."

jsc